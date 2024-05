Ο Άλεκ Μπάλντουιν προσκεκλημένος στο podcast του θρυλικού Paul Anka και του μεγαλοεπιχειρηματία Skip Bronson, «Our Way with Paul Anka and Skip Bronson» υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.

«Δεν το συζητώ συχνά αυτό. Το συζητώ όταν έχει νόημα. Γιατί, όπως λέω στους ανθρώπους, και θα το εκτιμήσετε αυτό», είπε στους οικοδεσπότες του, «ήμουν στο Λος Άντζελες το ’83 και βίωνα καθημερινά και επί δυο χρόνια ένα πρόβλημα, λευκό και καυτό».

Είμαι 39 χρόνια νηφάλιος

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός του «30 Rock» αποκάλυψε ότι πλησιάζει ένα σημαντικό ορόσημο νηφαλιότητας. «Είμαι 39 χρόνια νηφάλιος», είπε ο Μπάλντουιν. «Η αρχή έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 1985».

Αλλά πριν από αυτό, ο Μπάλντουιν υπέκυπτε στα ναρκωτικά σε κάθε ευκαιρία. «Κάθε μέρα, για δύο χρόνια, νομίζω ότι σνίφαρα μια γραμμή κοκαΐνης από εδώ μέχρι τον Κρόνο», αστειεύτηκε.

«Η κοκαΐνη ήταν σαν τον καφέ τότε», υποστήριξε. «Όλοι την έπαιρναν όλη μέρα. Έτσι έκανα πολλή κόκα».

Ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να σταματήσει προτού κερδίσει τους ρόλους που τον ανέδειξαν στις ταινίες «Working Girl», «Beetlejuice» και «Glengarry Glen Ross». Ωστόσο, το τέλος της μίας κατάχρησης, τον οδήγησε σε μία άλλη.

Μετά τα ναρκαωτικά ήρθε το αλκοόλ

«Επειδή σταμάτησα να παίρνω ναρκωτικά, αυξήθηκε το αλκοόλ, κάτι που σου λένε ότι θα συμβεί, και αυτό συνέβη», θυμήθηκε ο Baldwin. «Απλώς άρχισα να πίνω».

Αν και δεν του λείπουν οι μέρες που ήταν γεμάτες κοκαΐνη, ο Baldwin παραδέχτηκε στους Anka και Bronson ότι του λείπει το αλκοόλ.

«Αυτό που μου λείπει είναι το ποτό. Δεν μου λείπουν καθόλου τα ναρκωτικά, αλλά μου λείπει το ποτό», δήλωσε ο Baldwin.

«Μου αρέσει να πίνω».