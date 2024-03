«Πότε μια γυναίκα θα γδυθεί στα Όσκαρ;»

Ένας γυμνός άνδρας στα Όσκαρ! Ήταν ο John Cena, ο επαγγελματίας παλαιστής και ηθοποιός που είναι γνωστός για τις ανεκδιήγητες ταινίες δράσης του. Και δεν ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Στα σχόλια ορισμένων συντηρητικών προφίλ, τόσο στο Twitter όσο και στο Instagram, δύο ερωτήσεις τέθηκαν ξανά και ξανά, σχεδόν πάντα από άνδρες.

Η πρώτη: τι θα συνέβαινε αν το έκανε αυτό μια γυναίκα! Και η δεύτερη: πότε θα το κάνει αυτό μια γυναίκα; Σαν να διαισθανόταν ότι αυτές οι ερωτήσεις θα γίνονταν πριν καν πληκτρολογηθούν, η δημοσιογράφος Rhonda Garelick τις απάντησε σε άρθρο της στους New York Times λίγο μετά την εμφάνιση του Cena. «Είναι ο κανόνας να βλέπουμε γυναικεία σώματα σε διάφορες καταστάσεις αποκαλυπτικού ντυσίματος στο κόκκινο χαλί, αλλά και στις ταινίες», εξήγησε.

Το 2013, μόλις πριν από 11 χρόνια, έλαβε χώρα μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές των Όσκαρ στη ζωντανή μνήμη. Και είχε επίσης να κάνει με το γυμνό, συγκεκριμένα με το γυναικείο γυμνό

Οι γυναίκες που έμειναν στην ιστορία των Όσκαρ

«Έχουμε δει γυναίκες να κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές σε δεκάδες κόκκινα χαλιά: είτε με ένα στενά αγκαλιάζον φόρεμα που καλύπτει ελάχιστα από το σώμα τους είτε με ένα γυμνό φόρεμα που αποκαλύπτει το στήθος και το οπίσθιο μέρος τους. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι εμφανίσεις παρατηρούνται συνήθως σε κόκκινα χαλιά για λιγότερο σοβαρές εκδηλώσεις από τα Όσκαρ, όπως τα μουσικά βραβεία Grammy ή οι Χρυσές Σφαίρες» γράφει ο Guillermo Alonso στην El Pais και συνεχίζει σε έναν υπερβολικό τόνο συγκρίνοντας τις αποκαλυπτικές τουαλέτες των γυναικών με το γυμνό του John Cena:

«Η Kendall Jenner, η Olivia Wilde, η Emily Ratajkowski, η Florence Pugh, η Beyoncé, η Zoë Kravitz, η Megan Fox, η Rihanna, η Miley Cyrus και η Kim Kardashian είναι παραδείγματα, μόνο από τα τελευταία χρόνια, γυναικών που έχουν εμφανιστεί εξίσου γυμνές ή και περισσότερο από ό,τι ο John Cena στα Όσκαρ την Κυριακή.

»Και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες: τη δεκαετία του 1970, η Cher φορούσε ήδη φορέματα Bob Mackie που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία. Μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα ρούχα στην ιστορία του κόκκινου χαλιού (το πράσινο Versace φόρεμα της Jennifer Lopez στα Grammy του 2000 ή το διχτυωτό φόρεμα της Maja Hanson που φόρεσε η Rose McGowan στα MTV Video Music Awards του 1998) είναι ακριβώς έτσι λόγω του πόσο αποκαλυπτικά ήταν» γράφει ο Guillermo Alonso στην El Pais προχωρώντας σε ένα αρκετά σεξιστικό σχόλιο.

Δείτε το βίντεο του John Cena στα Όσκαρ

Σε μια γυναίκα δηλαδή «πάει» το γυμνό;

«Αν η πράξη του John Cena με το streaking ήταν αστεία, ήταν επειδή ένας άνδρας έκανε αυτό που συνήθως κάνει μια γυναίκα. Το αστείο ήταν η αντιστροφή των ρόλων. Στα Όσκαρ της Κυριακής, πολλές γυναίκες επιδείκνυαν πόντους και πόντους δέρματος, αλλά κανείς δεν γελούσε. Δίπλα σε έναν πλήρως ντυμένο Chris Hemsworth, υπήρχε η Elsa Pataky με ένα βαθύ ντεκολτέ. Όπως και η Camila Alves δίπλα στον Matthew McConaughey. Ή η Becky G, η οποία φορούσε έναν διάφανο κορσέ και μια φούστα με ψηλό σκίσιμο. Ή το χαμηλόμεσο μπουστάκι της Laverne Cox» παραθέτει μερικά παραδείγματα ο Guillermo Alonso στην El Pais, τα οποία είναι καθαρά εναντίον της εικόνας των γυναικών.

«Μέριλ Στριπ, είδαμε τα βυζιά σου στο Silkwood / της Ναόμι Γουότς στο Mulholland Drive / Αντζελίνα Τζολί, είδαμε τα βυζιά σου στο Gia», τραγουδά και συνεχίζει: «Anne Hathaway, είδαμε τα βυζιά σου στο Brokeback Mountain / Halle Berry, τα είδαμε στο Monster’s Ball / Nicole Kidman στο Eyes Wide Shut». Ο MacFarlane συνέχισε να απαριθμεί και άλλες σταρ, όπως η Kristen Stewart, η Charlize Theron και η Helen Hunt.

Το μήνυμα των τέλειων σωμάτων

Το γυμνό του John Cena, με ένα σώμα σμιλεμένο από τα χρόνια της επαγγελματικής πάλης και του ρόλου του ήρωα σε ταινίες δράσης για βιντεοκλάμπ, ήταν άρτιο, όμορφο, δεν μπορούσε να κάνει κανέναν να νιώσει άβολα. Υπό αυτή την έννοια έστελνε επίσης ένα μήνυμα, ηθελημένο ή μη, σχετικά με το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να δείξει δέρμα στο κόκκινο χαλί: τα τέλεια σώματα μπορούν.

Στην περίπτωση των ανδρών (και πάλι, είναι λίγοι), ισχύει το ίδιο: είναι οι Manu Rios, Harry Styles, Jon Kortajarena και Timothée Chalamet που έχουν εμφανιστεί με πιο τολμηρά ρούχα σε κόκκινα χαλιά ή σκηνές.

Η Lizzo, μια σταρ του μιούζικαλ που υπερασπίζεται το μέγεθος XL, υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το θέμα, φορώντας γυμνά φορέματα ή βαθύτατα φορέματα στα κόκκινα χαλιά – καθιστώντας σαφές ότι, αν και μπορεί να μην έχει το σώμα ενός μοντέλου, δεν χρειάζεται να το καλύπτει.

Δείτε το βίντεο με τον γυμνό Robert Opel 50 χρόνια πριν στα Όσκαρ

Μια αναφορά από το παρελθόν

Το νούμερο του Cena ήταν ένα νεύμα στον Robert Opel, ο οποίος διέσχισε τη σκηνή των Όσκαρ πριν από 50 χρόνια. Το περιστατικό δεν ήταν προσχεδιασμένο (αν και δεν το πιστεύουν όλοι) και δεν ήταν σύμφωνο με τα πρότυπα ομορφιάς του Χόλιγουντ. Ενώ ο ηθοποιός Ντέιβιντ Νίβεν παρουσίαζε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ για να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ο Όπελ διέσχισε τη σκηνή γυμνός, κρατώντας ένα σύμβολο ειρήνης.

Εκείνη τη στιγμή, το κοινό γέλασε νευρικά, αλλά όταν ο Cena πετάχτηκε γυμνός, χωρίς κανένα μήνυμα και με ένα σώμα βγαλμένο από περιοδικό, το κοινό μπήκε στο κόλπο. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον οικοδεσπότη Jimmy Kimmel, ο Cena λέει: «Το ανδρικό σώμα δεν είναι αστείο».

Ούτε το γυναικείο σώμα είναι αστείο.

*Με στοιχεία από elpais.com