Μιλγουόκι Μπακς: Τα δεδομένα για Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ ενόψει του Game 6 (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να… επιζήσουν στο Game 5 των πλέι οφ της Ανατολικής περιφέρειας, αφού παρά τις απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς και μείωσαν τη σειρά σε 3-2.

Με τον Greek Freak να μην έχει αγωνιστεί ακόμα στη σειρά λόγω θλάσης στη γάμπα και τον «Dame» να έχει ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, και οι δύο παίκτες δουλεύουν ώστε να κάνουν την επανεμφάνισή τους τα ξημερώματα (3/5, 1:30 ώρα Ελλάδος). Ωστόσο ο έγκυρος ρεπόρτερ ξεκαθαρίζει ότι είναι ακόμα άγνωστο αν θα είναι εν τέλει διαθέσιμοι για το κρίσιμο αυτό ματς.

Ενα παιχνίδι το οποίο είναι ζωής και θανάτου για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς εάν ηττηθούν θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αντίθετα, εάν καταφέρουν να νικήσουν θα ισοφαρίσουν σε 3-3 τη σειρά και θα έχουν την ευκαιρία στο Game 7 να πάρουν τη νίκη – πρόκριση στην επόμενη φάση των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo (calf) and Damian Lillard (Achilles) are both working to try and make a return vs. Indiana for Game 6 tonight, but still unclear if either will be able, sources tell ESPN. Bucks are trailing 3-2 in series.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 2, 2024