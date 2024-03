Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πέρασε στην ιστορία και από αυτήν ο κινηματογραφικός κόσμος θα έχει να θυμάται τον θρίαμβο του «Οπενχάιμερ», τα τέσσερα χρυσά αγαλματίδια του «Poor Things», τον σκύλο ονόματι Μέσι και τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ να ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η βραδιά μάλιστα είχε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τέσσερις Έλληνες να έχουν την τιμητική τους και να γίνονται αφορμή ώστε η χώρα μας να ακουστεί έντονα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αυτή τη φορά για… κάτι που την τιμάει.

Δύο Γιώργηδες στο «Dolby Theatre»

Ήδη από τον εναρκτήριο μονόλογό του, ο παρουσιαστής της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Τζίμι Κίμελ, έκανε λογοπαίγνιο με τους δύο Γιώργηδες, τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, που ήταν παρόντες στο «Dolby Theatre».

«Έχουμε δύο Γιώργους. Θα κερδίσουν άραγε κι οι δύο; Yorgos (your guess) is as good as mine», είπε χαρακτηριστικά και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Και παρότι κανείς από τους δύο δεν βραβεύτηκε, χάνοντας το Σκηνοθεσίας από τον δημιουργό του «Οπενχάιμερ» και το Μοντάζ από την Τζένιφερ Λέιμ αντίστοιχα, το «Poor Τhings» έγραψε τη δική του ιστορία στην μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου.

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας του Έλληνα σκηνοθέτη κονταροχτυπήθηκε με το επική βιογραφία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τους συντελεστές του να αποσπούν τέσσερις από τις 11 κατηγορίες όπου ήταν υποψήφιοι: Το Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεων, την Καλύτερη Σκηνογραφία, τα Καλύτερα Κοστούμια και φυσικά τον Α’ Γυναικείο Ρόλο για την ερμηνεία της Έμα Στόουν ως Μπέλα Μπάξτερ.

Από την μεριά του, το «Οπενχάιμερ» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έφυγε με επτά χρυσά αγαλματίδια από τα 13 που διεκδίκησε. Ειδικότερα, κέρδισε το Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κίλιαν Μέρφι), το Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), του Μοντάζ, της Φωτογραφίας, της Μουσικής, της Σκηνοθεσίας και το Καλύτερης Ταινίας.

(Και) με ελληνική υπογραφή η διάκριση του «Οπενχάιμερ»

Στους λάτρεις του κινηματογράφου και των Όσκαρ όλα τα παραπάνω είναι γνωστά. Αυτό όμως που -μάλλον- αγνοούν είναι ότι, εκτός από τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, την δική του υπογραφή στη βραδιά έβαλε ακόμη ένας Έλληνας.

Ο λόγος για τον Κώστα Θεοδοσίου, ο οποίος είναι βασικό μέλος της ομάδας του Κρίστοφερ Νόλαν και για το «Οπενχάιμερ» ανέλαβε τον ρόλο του senior digital colorist.

«Συγχαρητήρια στον Κρίστοφερ Νόλαν, την Έμα Τόμας, τον Χόιτε βαν Χοϊτέμα και όλη την ομάδα του “Οπενχάιμερ”»

O Μεγαρικής καταγωγής Κώστας Θεοδοσίου είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε στην βελτίωση της εικόνας της ταινίας και που έδωσε τη σωστή απόχρωση, εντείνοντας τη ματιά του φωτογράφου και του σκηνοθέτη.

Το βράδυ της Κυριακής (10/3) είδε τη δουλειά του να επιβραβεύεται και να προστίθεται ακόμα μία διάκριση στο κινηματογραφικό παλμαρέ του, μετά το βραβείο ΗΡΑ στην κατηγορία Outstanding Color Grading – Live Action Theatrical Feature επίσης για το «Οπενχάιμερ».

«Συγχαρητήρια στον Κρίστοφερ Νόλαν, την Έμα Τόμας, τον Χόιτε βαν Χοϊτέμα και όλη την ομάδα του “Οπενχάιμερ”», ήταν το πρώτο μήνυμα του senior digital colorist μετά την βράβευση, αναρτώντας παράλληλα φωτογραφίες με τους συνεργάτες του από την μεγάλη βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Theodosiou (@kostas.color)

Πάντως, το όνομα του Κώστα Θεοδοσίου δεν το ακούμε για πρώτη φορά. To 2020 είχε συνεργαστεί ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία «Τένετ», ενώ την ίδια χρονιά έκανε και το «Jingle Jangle: Μαγικά Χριστούγεννα».

Επίσης, είχε μεταξύ άλλων βασικό ρόλο στις δημιουργίες των ταινιών «Shaft: Ο Μαύρος Πάνθηρας 2», «Hardcore Henry», «Game Night», «Umma» αλλά και των τηλεοπτικών σειρών «Westworld» (3η σεζόν), «The Peripheral» και «Mr. Robot».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FotoKem (@fotokem_la)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τέταρτος «Έλληνας» που διακρίθηκε στη φετινά Όσκαρ ακούει στο όνομα Αλεξάντερ Πέιν.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος είδε την πρωταγωνίστρια του στην ταινία «Τα Παιδιά του Χειμώνα» Ντα ‘Βάιν Τζόυ Ράντολφ να κερδίζει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου και συγκινημένη να παραλαμβάνει το αγαλματίδιο μετά το SAG, το Bafta και τη Χρυσή Σφαίρα.