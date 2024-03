Το ατύχημα της Emma Stone στα Όσκαρ – Η συμβουλή του Γιώργου Λάνθιμου

Η Emma Stone κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν νικήτρια.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Emma Stone κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με το φόρεμά της, το οποίο μάλλον είχε σκιστεί στην πλάτη.

«Το φόρεμά μου χάλασε. Είμαι σίγουρη ότι έγινε κατά τη διάρκεια του I am just Ken (σ.σ. του τραγουδιού από τη Barbie που ερμήνευσε ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ξεσήκωσε το Dolby Theatre)», ανέφερε χαρακτηριστικά η Emma Stone, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν.

«Σάντρα, Ανέτ, Κάρεϊ, Λίλυ: το μοιράζομαι μαζί μας. Ήταν μεγάλη τιμή να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί. Και ελπίζω να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Σας είμαι ευγνώμων» είπε στην συνυποψήφιές της η Emma Stone, με τα δάκρυα να αρχίζουν να τρέχουν από τα μάτια της.

Αποκάλυψε ότι πριν από μερικές μέρες ένιωσε πανικό ενόψει της τελετής των Όσκαρ. Ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος που τη συμβούλευσε να το βγάλει από το μυαλό της γιατί, στην τελική, ήταν μια ομαδική προσπάθεια.

«Γιώργο, σε ευχαριστώ για το δώρο ζωής που μου έκανες προσφέροντάς μου το ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ», είπε απευθυνόμενη στον Γιώργο Λάνθιμο.

Με δάκρυα στα μάτια, η πρωταγωνιστρία του Poor Things Emma Stone ευχαρίστησε τη μαμά της, τον μπαμπά της, τα αδέρφια της, τον σύζυγό της και την κορούλα της που σε μερικές μέρες γίνεται τριών ετών.

«Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you.»

Emma Stone accepts the Oscar for Best Actress for «Poor Things.»#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/YfXFufYoBG

— ABC News (@ABC) March 11, 2024