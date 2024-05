Το Hollywood «στη μάχη» για τo Ozempic – To έντονο περιστατικό ανάμεσα σε Barbra Streisand και Melissa McCarthy

Εντονες είναι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο Hollywood, μετά από σχόλιο της Barbra Streisand στη Melissa McCarthy. Συγκεκριμένα η Barbra αποφάσισε να κάνει μια αρκετά αδιάκριτη ερώτηση σχετικά με ένα θέμα που έχει προκαλέσει γενικότερες αντιδράσεις. Η απώλεια κιλών της Melissa McCarthy μπήκε στο στόχαστρο της Barbra, με την τελευταία να ρωτάει αν η Melissa έχασε τα κιλά χάρη στο Ozempic.

Οι θαυμαστές της θρυλικής Barbra απόρησαν όταν η 82χρονη σταρ ρώτησε σε σχόλιο κάτω από ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram αν αδυνάτισε με τη βοήθεια του Ozempic.

Το κοινό ξαφνιάστηκε τόσο για την αδιάκριτη ερώτηση, όσο και για το γεγονός πως τα κιλά και το σώμα ενός ανθρώπου μπαίνουν συνέχεια στο στόχαστρο.

Barbra Streisand Insists Her Ozempic Comment To Melissa McCarthy Was Actually A ‘Compliment’ https://t.co/B9jJnrySga

Μάλιστα η 53χρονη Melissa McCarthy ανέβασε στον λογαριασμό της μία όμορφη φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό του καλού φίλου της Adam Shankman, 59 ετών, ενώ προσέρχονταν στο The Gala 2024 της CTG στο θέατρο Ahmanson.

Η κωμικός – το βάρος της οποίας έχει διακυμάνσεις με τα χρόνια – ήταν εντυπωσιακή επιδεικνύοντας τη νέα σιλουέτα της μετά τη μεγάλη απώλεια κιλών. Φορούσε ένα φόρεμα και σακάκι στο χρώμα της μέντας και ήταν πράγματι ανανεωμένη.

«Δώσε τα χαιρετίσματά μου. Πήρες Ozempic;», ρώτησε η Barbra Streisand με το σχόλιο πλέον να έχει διαγραφεί, ενώ προκάλεσε σοκ στους ακολούθους της McCarthy.

Barbra Streisand is seemingly taken aback by the backlash she has received regarding an Ozempic comment she left on Melissa McCarthy‘s latest Instagram post. https://t.co/a9xNl5G7YX

— The Hollywood Reporter (@THR) May 1, 2024