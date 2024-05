Ερευνούν τον γιο του Nicolas Cage για επίθεση στη μητέρα του

Ο γιος του Nicolas Cage, Weston, κατηγορείται για επίθεση στη μητέρα του που την άφησε με ένα μαυρισμένο μάτι και άλλα τραύματα.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στο σπίτι της Christina Fulton στις 28 Απριλίου.

Ο μεγαλύτερος γιος του Nicolas Cage αναζητείται από τις αρχές προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό της επίθεσης στη μητέρα του Christina Fulton.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, οι ερευνητές θέλουν να του μιλήσουν για τη συμπλοκή που φέρεται να έλαβε χώρα στις 28 Απριλίου στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Μια λεκτική διαμάχη μεταξύ μητέρας και γιου φέρεται να εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή, με τις αρχές να θέλουν να ανακρίνουν τον 33χρονο γιο του Nicolas Cage.

Nicolas Cage’s son is on LAPD’s radar, as cops investigate allegations that he got violent with his mother.

Details here 👉 https://t.co/eq9zoYtMG4 pic.twitter.com/0yKNefmTh0

— TMZ (@TMZ) May 6, 2024