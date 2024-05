Ο δεξιός Χοσέ Ραούλ Μουλίνο είναι ο νέος πρόεδρος του Παναμά

Ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Aris Martinez), δεξιός δικηγόρος 64 ετών — ο οποίος αντικατέστησε στο ψηφοδέλτιο της αντιπολιτευόμενης παράταξής του τον πρώην πρόεδρο Ρικάρδο Μαρτινέλι (2009-2014), αφού καταδικάστηκε για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κι έχει καταφύγει στην πρεσβεία της Νικαράγουας στον Παναμά—, αναδείχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα χθες Κυριακή, συγκεντρώνοντας περί το 34% των ψήφων, ανακοίνωσε η εθνική εκλογική επιτροπή.

Polls close in Panama presidential elections with eight contenders ➡️ https://t.co/LebINnMWUB pic.twitter.com/2YeBqPUOXI

Ο κεντροδεξιός δικηγόρος Ρικάρδο Λομπάνα, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση (≈25%), αναγνώρισε παράλληλα τη νίκη του κ. Μουλίνο, που θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρώην πρόεδρο Μαρτινέλι.

Jose Raul Mulino, the stand-in candidate for disqualified former President Ricardo Martinelli, has been declared Panama’s president-elect after elections.https://t.co/pCEYcDXZ6S

— DW News (@dwnews) May 6, 2024