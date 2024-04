Παναμάς: Οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά μεταναστών ξεπερνούν αυτές σε εμπόλεμες ζώνες

Δραματικά έχουν αυξηθεί τα περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά μεταναστών που για να φτάσουν στις ΗΠΑ διασχίζουν την ζούγκλα του Νταριέν, φυσικό σύνορο μεταξύ Κολομβίας και Παναμά, φτάνοντας σε επίπεδα και συχνότητα που σπάνια παρατηρείται έξω από εμπόλεμες ζώνες.

Οι μετανάστες βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας ευαλωτότητας, όπως πείνα, έλλειψη καταλυμάτων και νερού, παραπληροφόρηση και εξαπάτηση, ξενοφοβία και σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Ολιβιέ Ντιμπουά, της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού.

🔎 Crimes against migrants and asylum seekers in the #Darién Gap, including sexual violence, are rarely investigated or punished.

This is due to the lack of resources, a criminal investigation strategy and coordination between authorities in Colombia and Panama. pic.twitter.com/q0XuVMZHu7

— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) April 4, 2024