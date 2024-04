Ο Μότα γράφει ιστορία με την Μπολόνια

Το πάρτι των οπαδών της Ίντερ, για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος δεν έχει ακόμα… τελειώσει και είναι σίγουρο πως το Μιλάνο θα ζει στους ρυθμούς των νερατζούρι για πολλές ακόμα μέρες.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πόλη στην Ιταλία που χορεύει σε… ευρωπαϊκούς ρυθμούς και ονειρεύεται να δώσει παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο.

Στην Μπολόνια, η ομώνυμη ομάδα (στην οποία αγωνίζεται ο Μπάμπης Λυκογιάννης) έχει εντυπωσιάσει με την φετινή της πορεία στη Serie Α και ο Τιάγκο Μότα έχει δημιουργήσει μια ομάδα που κάνει «άλλα κόλπα».

Οι «ροσομπλού» εξασφάλισαν, μετά την ολοκλήρωση της 34ης αγωνιστικής, την έξοδο τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου κι αυτό είναι έργο Μότα.

Η Μπολόνια είχε 22 χρόνια μακριά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά βάζει τέλος στην «ξηρασία» με την εξαιρετική πορεία που έκανε την φετινή σεζόν.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχει κι ένα μεγάλο όνειρο που μένει «ζωντανό» κι αφορά το ενδεχόμενο παρουσίας στο Τσάμπιονς Λιγκ της νέας σεζόν.

Η Μπολόνια βρίσκεται αυτή την στιγμή, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 63 βαθμούς και αν το πρωτάθλημα τελείωνε σήμερα, η Μπολόνια θα έπαιρνε εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ομάδα του Μότα είναι δύο βαθμούς πίσω από την Γιουβέντους, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και τέσσερις πόντους μπροστά από την πέμπτη, Ρόμα.

