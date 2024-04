Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να ξεκίνησε τη σεζόν πολύ μέτρια και να είχε μείνει πίσω από τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, όμως αντιμετώπιζε πολλά και σοβαρά θέματα με απουσίες και τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό ήταν χωρίς αμφιβολία ο τραυματισμός του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος έχασε σχεδόν όλο το πρώτο μισό της σεζόν.

O Βέλγος σούπερ σταρ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην επίθεση και στη δημιουργία της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα στην Premier League, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.

Η απουσία του στο πρώτο μισό πόνεσε τους «πολίτες», όμως από την ημέρα που επέστρεψε και μετά, στις 13 Ιανουαρίου του 2024 κάνει… θραύση και έχει αλλάξει επίπεδο τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ντε Μπρόινε έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με τους «τρεμπλούχους».

Δεν είναι καν τα μισά από όσα έχει παίξει η ομάδα του, όμως οι αριθμοί του προκαλούν… τρόμο. Δεν είναι τα τέρματα που σκοράρει, αλλά ο τρόπος που μοιράζει τις ασίστ. Ο απίστευτος «mastermind» της Σίτι και ολόκληρης της Premier League, έχει χάσει 33 παιχνίδια από τα 54 της αγγλικής ομάδας, όμως έχει καταφέρει ξανά κάτι μοναδικό.

Είναι πρώτος σε ασίστ από όλους τους ποδοσφαιριστές της Premier League με 14 μαζί με τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος έχει τον ίδιο αριθμό με 45 συμμετοχές όμως. Μιλάμε για μία «μηχανή» ασίστ, αφού έχει παίξει λιγότερα από τα μισά ματς σε σχέση με τον Άγγλο της Άρσεναλ και αποτελεί τον κορυφαίος εν ενεργεία δημιουργό στο Νησί.

