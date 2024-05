Ξεκινούν οι ακροάσεις στο ΔΔΔ για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα - Έκτακτα μέτρα ζητά η Νότια Αφρική

Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) πρόκειται να εκδικάσει την αίτηση της Νότιας Αφρικής που ζητά πρόσθετα έκτακτα μέτρα που θα διατάξουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από την Ράφα της Γάζας.

Οι διήμερες ακροάσεις θα ξεκινήσουν στη Χάγη σήμερα στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθούν αύριο, Παρασκευή 17 Μαΐου.

Το αίτημα της Νότιας Αφρικής αποτελεί μέρος της υπόθεσης που έχει καταθέσει κατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι παραβιάζει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ αρνείται την κατηγορία.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο εξέδωσε τα πρώτα έκτακτα μέτρα στην υπόθεση, διατάσσοντας το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι τα στρατεύματά του δεν θα διαπράξουν πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας και να διαφυλάξει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για παραβιάσεις.

Οι ακροάσεις στις 16 και 17 Μαΐου θα επικεντρωθούν μόνο στα πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Θα χρειαστούν πιθανότατα χρόνια μέχρι το δικαστήριο να αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεσης.

