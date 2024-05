Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης του ΟΗΕ (ΔΔΔ) θα πραγματοποιήσει ακροάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή 16 και 17 Μαΐου για να συζητήσει για τα νέα έκτακτα μέτρα που ζήτησε η Νότια Αφρική για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Οι ακροάσεις στις 16 και 17 Μαΐου θα ασχοληθούν με το αίτημα της Νότιας Αφρικής προς το δικαστήριο να διατάξει περισσότερα έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ για τις επιθέσεις του στη Ράφα, ανακοίνωσε το ΔΔΔ.

Το αίτημα αποτελεί μέρος μιας υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και την οποία κίνησε η Νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ τον Ιανουάριο, κατηγορώντας το ότι διέπραξε γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η Αίγυπτος μαζί με την Τουρκία και την Κολομβία έχουν ζητήσει επίσημα να συμμετάσχουν στην προσφυγή κατά του Ισραήλ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα υπέβαλε αίτημα να συμμετάσχει στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η ανακοίνωση έρχεται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Αιγύπτου ότι προτίθεται να υποστηρίξει και αυτή την προσφυγή.

#BREAKING Turkish Foreign Minister Fidan says Israel’s killing of thousands of innocent Palestinians, displacement of millions of people is act of genocide pic.twitter.com/Au3kZqy1Jc

— Anadolu English (@anadoluagency) May 14, 2024