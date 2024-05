Γονείς 900 Ισραηλινών στρατιωτών ζητούν να φύγουν τα παιδιά τους από την παγίδα θανάτου της Ράφα

Η επιστολή που εστάλη στον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και τον αρχηγό των IDF λέει ότι η επίθεση στην πόλη «δεν φαίνεται να είναι τίποτα λιγότερο από απερισκεψία». Οι γονείς περισσότερων από 900 ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στη Γάζα υπέγραψαν επιστολή με την οποία καλούν τον στρατό να ματαιώσει τη συνεχιζόμενη επίθεση στη Ράφα, κάνοντας λόγο για «παγίδα θανάτου» για τα παιδιά τους, όπως μεταφέρει ο Guardian.

«Είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαθέτει κοινή λογική ότι μετά από μήνες προειδοποιήσεων και ανακοινώσεων σχετικά με μια εισβολή στη Ράφα, υπάρχουν δυνάμεις στην άλλη πλευρά που προετοιμάζονται ενεργά να χτυπήσουν τα στρατεύματά μας», αναφέρει η επιστολή, που εστάλη στις 2 Μαΐου. Κάτι που αποδείχθηκε από τις δεκάδες εκρήξεις, τα παγιδευμένα καταφύγια και τις ενέδρες σε τεθωρακισμένα των IDF.

«Οι γιοι μας είναι σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι», προσθέτει η επιστολή, η οποία απευθύνεται στον υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγο Χερζί Χαλεβί. «Και τώρα, σκοπεύετε να τους στείλετε σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση; (…) Αυτό δεν φαίνεται να είναι τίποτα λιγότερο από απερισκεψία».

Μεταξύ 360.000 και 500.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Ράφα την περασμένη εβδομάδα μετά τις ισραηλινές προειδοποιήσεις να εκκενώσουν τις ανατολικές και κεντρικές γειτονιές πριν από νέες επιθέσεις που φαίνεται ότι θα ανοίξουν μια νέα αιματηρή φάση της οκτάμηνης σύγκρουσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει υποδείξει ότι θα απορρίψει τις πιέσεις των ΗΠΑ να αναστείλει μια πλήρους κλίμακας επίθεση στην πόλη, όπου περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αναζήτησαν καταφύγιο αφού διέφυγαν από τις μάχες νωρίτερα στη σύγκρουση.

Οι όποιες μάχες στη Ράφα είναι πιθανό να είναι πολύπλοκες και δύσκολες. Η Χαμάς είχε μήνες στη διάθεσή της για να ενισχύσει τις άμυνες εκεί και τα συγκροτήματα τούνελ κάτω από την πόλη θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό άθικτα.

«Η Ράφα είναι μια παγίδα θανάτου», δήλωσε η Ανάτ, η μητέρα ενός Ισραηλινού στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων που έχει αναπτυχθεί στη Γάζα. «Η Χαμάς είχε πολύ χρόνο για να προετοιμάσει το μέρος για τη δολοφονία των στρατιωτών μας. Είμαστε πολύ ανήσυχοι και αγωνιούμε».

Το Ισραήλ έχει παρουσιάσει την πόλη ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, λέγοντας ότι πρέπει να εισβάλει για να πετύχει τους στόχους του, δηλαδή να διαλύσει την οργάνωση, να σκοτώσει την ηγεσία της και να επιστρέψει τους 132 ομήρους που παραμένουν αγνοούμενοι. Αλλού στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή η Χαμάς έχει καταφέρει να επαναφέρει την εξουσία της μετά από επιχειρήσεις των IDF.

«Οι ανησυχίες μας έχουν υλοποιηθεί, καθώς βλέπουμε τον στρατό να αποσύρεται αμέσως από μια περιοχή, μόνο και μόνο για να ανακτήσει η Χαμάς γρήγορα τον έλεγχό της», δήλωσε η Anat. «Τους πρώτους μήνες του πολέμου υποστηρίξαμε όλη την επιχείρηση. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να πολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από τη Χαμάς στη Γάζα. Αλλά τους τελευταίους μήνες, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει σαφές σχέδιο».

