Νεποτισμός στις Κάννες: Φρανσέσκα Σκόρσεζε και Σόγιερ Σπίλμπεργκ πυροδοτούν συζήτηση για τα nepo babies

Αν το διαβάσετε γρήγορα, ο τίτλος είναι εντυπωσιακός: «Ο Σκορσέζε και ο Σπίλμπεργκ θα πρωταγωνιστήσουν σε μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία». Με μια δεύτερη ματιά, ο τίτλος είναι σχεδόν ακόμη πιο εκπληκτικός: «Η Φρανσέσκα Σκορσέζε και ο Σόγιερ Σπίλμπεργκ θα πρωταγωνιστήσουν σε μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία».

Το Christmas Eve in Miller’s Point, η δεύτερη ταινία ενός ημι-άγνωστου σκηνοθέτη ονόματι Tyler Taormina, έχει ήδη γίνει μια από τις πιο αναμενόμενες και πολυσυζητημένες πρεμιέρες του φεστιβάλ των Καννών λόγω των επιφανών επωνύμων των ηθοποιών της.

Η ταινία – η οποία εξετάζει τις εντάσεις και τους καβγάδες του παρελθόντος μιας οικογένειας κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου δείπνου – έρχεται στο φεστιβάλ των Καννών ως viral αίσθηση, ενισχυμένη τόσο από τον ενθουσιασμό γύρω από το να βλέπει κανείς τα παιδιά δύο θρύλων του κινηματογράφου – και στενών φίλων – να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική, όσο και από τους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για ένα κραυγαλέο δείγμα νεποτισμού του Χόλιγουντ.

«Τρελό», «ξεκαρδιστικό» και «αξιολύπητο» είναι μερικά από τα επίθετα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψουν τον επαγγελματικό γάμο δύο από των πιο διάσημων nepo babies του λόφου του Χόλιγουντ. «Θα έπρεπε να είχαν εμπλέξει και έναν Κόπολα», δήλωσε ένας χρήστης στο X, πρώην Twitter.

Παρόλο που οι ηθοποιοί θα μοιραστούν την οθόνη στις Κάννες, οι δύο τους έχουν ακολουθήσει ριζικά διαφορετικούς δρόμους. Στα 24 της χρόνια, η Φρανσέσκα Σκορτσέζε -η μικρότερη κόρη του σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε και της εκδότριας βιβλίων Έλεν Σ. Μόρις- έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες φιγούρες στο σύμπαν του Χόλιγουντ.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το We Are Who We Are του Λούκα Γκουαντανίνο, αλλά το ταλέντο της στο TikTok, όπου έχει περισσότερους από 200.000 followers, ήταν αυτό που την εκτόξευσε στη φήμη.

Τα βίντεο της Φρανσέσκα και του πατέρα της, όπου του μαθαίνει την αργκό της γενιάς Z ή τον παροτρύνει να επιλέξει την αγαπημένη του ταινία κουνώντας το κεφάλι του προς διάφορες κατευθύνσεις, έχουν λάβει εκατομμύρια προβολές. Πράγματι, πολλά μέσα ενημέρωσης λένε ότι χάρη στην προώθηση της Φρανσέσκα η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού, είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ των νεαρών θεατών.

«Απλώς προσπαθώ να είμαι το καλύτερο nepo baby που μπορώ να είμαι»

Σε αντίθεση με τα παιδιά άλλων διασημοτήτων, η Φρανσέσκα -που μεγάλωσε παίζοντας με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και έχει νονό τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο- αναγνωρίζει τα προνόμια του επωνύμου της.

«Απλώς προσπαθώ να είμαι το καλύτερο nepo baby που μπορώ να είμαι», δήλωσε στο Nylon. «Φυσικά, έχω το πάνω χέρι σε πολλά πράγματα – είμαι πολύ τυχερή. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να διατηρώ τον εαυτό μου ταπεινό, προσγειωμένο και να κακομαθαίνω τους φίλους μου».

Αντίθετα, ο Σόιερ Σπίλμπεργκ – ένα από τα έξι παιδιά του Στίβεν Σπίλμπεργκ και της ηθοποιού Κέιτ Κάπσοου – δεν είναι καν στα social media. Αν και, όπως η Φραντσέσκα, πέρασε και αυτός την παιδική του ηλικία στα πλατό μερικών από τα μεγαλύτερα έργα του κινηματογράφου, ο 32χρονος αποφεύγει κάθε είδους έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από το ντεμπούτο του ως πρωταγωνιστής σε ταινία μεγάλου μήκους, δεν έχει δώσει σχεδόν καμία συνέντευξη, αποφεύγει να εμφανιστεί με τον πατέρα του στην κάμερα και δείχνει αλλεργικός στα κόκκινα χαλιά. Μόλις το 2024 έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό χάρη σε έναν μικρό δευτερεύοντα ρόλο στη σειρά Apple TV+ Masters of the Air, παραγωγής του πατέρα του.

Παντρεμένος με τη συνάδελφό του Ράι Λεβίν, ο Σόιερ εργάζεται αποκλειστικά στο θέατρο από τα 17 του χρόνια. Φαίνεται όμως αναπόφευκτο ότι θα κάνει το άλμα στη μεγάλη οθόνη: Φιλοδοξεί να ακολουθήσει τα βήματα του ινδάλματός του, του Ισπανού ηθοποιού Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Η κλίση του για την υποκριτική οφείλεται, πάνω απ’ όλα, στις προσπάθειες του πατέρα του, ο οποίος μετέτρεψε το σπίτι της οικογένειας σε κινηματογραφικό σκηνικό.

«Όταν ήμουν έφηβος, δυσκολευόμουν να σηκωθώ για να πάω στο σχολείο. Ένα πρωί, ήρθε και μου είπε: «Εντάξει, εγώ είμαι σκηνοθέτης, εσύ είσαι ηθοποιός. Θα εισβάλω στο δωμάτιό σου και θα σου πω, δράση και πρέπει να σηκωθείς, να πλύνεις τα δόντια σου, να ντυθείς και να κατέβεις για πρωινό». Και βέβαια: μπήκε μέσα, είπε, “δράση”, και σηκώθηκα, βούρτσισα τα δόντια μου και κατέβηκα κάτω για πρωινό και όλα δούλεψαν. Οι σκηνοθετικές του ικανότητες λειτούργησαν τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο σπίτι», δήλωσε στο The Drew Barrymore Show.

Το άρθρο και το ντοκιμαντέρ που έβαλαν φωτιά

Η άνοδος των παιδιών των διασημοτήτων ήταν ήδη ένα μεγάλο θέμα στη βιομηχανία του θεάματος το 2023. Στο άρθρο She Has Her Mother’s Eyes. And Agent ο δημοσιογράφος του New York Magazine, o Νέιτ Τζόουνς πυροδότησε τη διαμάχη αναλύοντας τα προνόμια και τα μειονεκτήματα των nepo babies – ένας μακρύς κατάλογος ονομάτων που περιλαμβάνει τους Dakota Johnson, John David Washington, Zoë Kravitz, Maude Apatow, Maya Hawke και Lily-Rose Depp.

«Η αναταραχή για τον νεποτισμό του Χόλιγουντ είχε αρχίσει να διαχέεται στην αρχή της πανδημίας, η οποία και υπερφόρτωσε την αντίδραση κατά των διασημοτήτων και αύξησε την σημαντικότητα των δυναστικών δεσμών τους», έγραψε ο Τζόουνς.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, το τρέιλερ της ταινίας Let Me Go (The Right Way) πυροδότησε περαιτέρω συζήτηση για τον νεποτισμό στο Χόλιγουντ. Η ταινία μικρού μήκους αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού στρατιώτη που ζητά βοήθεια για τα τραύματά του από έναν ψυχίατρο, αλλά αντιμετωπίστηκε με κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αριθμό των παιδιών διασημοτήτων που συμμετείχαν στην παραγωγή. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Destry Spielberg (η κόρη του Steven Spielberg, η οποία ήδη ετοιμάζει ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία), το σενάριο ο Owen King (το πρώτο παιδί του διάσημου συγγραφέα Stephen King) και πρωταγωνιστεί ο Hopper Penn, γιος του Sean Penn και της Robin Wright.

Αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο που υπερασπίζεται τα nepo babies στο Χόλιγουντ. «Νομίζω ότι είναι κάπως άσχημο παρατσούκλι», δήλωσε η Gwyneth Paltrow, κόρη ηθοποιού και παραγωγού, στο Bustle, εξηγώντας ότι είναι αναστατωμένη από τα σχόλια για τη μεγαλύτερη κόρη της Apple.

«Κανείς δεν τα βάζει με ένα παιδί που λέει “θέλω να γίνω γιατρός όπως ο μπαμπάς και ο παππούς μου”». Στην ηλικία των 19 ετών, η κόρη της Apple γίνεται το «it girl της μόδας. Ίσως σύντομα να περπατήσει στα κόκκινα χαλιά των Καννών και της Βενετίας…

*Με στοιχεία από elpais.com