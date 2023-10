Η αληθινή και άγρια ιστορία πίσω από την ταινία του Σκορσέζε

Καθώς το τελευταίο έπος του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers of the Flower Moon», στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Λίλι Γκλάντστοουν, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, η Κάριν Τζέιμς στο BBC εξερευνά την τρομερή αληθινή ιστορία που ενέπνευσε την ταινία.

«Δεν θα θυμούνται», λέει ο χαρακτήρας του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Killers of the Flower Moon. Ως ο πραγματικός Γουίλιαμ Χέιλ, ένας βαρόνος βοοειδών στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920, έχει την πλάνη να πιστεύει ότι το Έθνος των Osage (Όσατζ) θα ξεχάσει ότι δεκάδες μέλη του που είχαν πλουτίσει από τα δικαιώματα στο πετρέλαιο δολοφονήθηκαν συστηματικά για τα χρήματά τους.

Αλλά η ατάκα ξεπηδά από την ταινία ως υπενθύμιση ότι μεγάλο μέρος του κόσμου όντως ξέχασε, μέχρι που τα γεγονότα επανήλθαν στο προσκήνιο με το δυναμικό, βαθιά ερευνημένο μπεστ σέλερ του David Grann, «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI», του 2017, το οποίο ενέπνευσε την ταινία. Ενώ έγραφε το βιβλίο και πολύ αργότερα, ο Grann λέει στο BBC Culture: «Το πιο συνηθισμένο σχόλιο που έχω λάβει είναι: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έμαθα ποτέ γι’ αυτό»», και προσθέτει: «Νομίζω ότι αυτό αντανακλά σε κάποιο βαθμό την υποκείμενη δύναμη που οδήγησε σε αυτά τα εγκλήματα, η οποία ήταν η προκατάληψη».

Το μοτίβο της απαλλοτρίωσης που ξεκίνησε με τον Κολόμβο συνεχίστηκε για εκατοντάδες χρόνια

«Η αμερικανική δημοκρατία προέκυψε από την απαλλοτρίωση των Αμερικανών Ινδιάνων»

Αυτές οι δολοφονίες και η σχεδόν διαγραφή τους από την ιστορία αγγίζουν την καρδιά της αμερικανικής κουλτούρας. «Η αμερικανική δημοκρατία προέκυψε από την απαλλοτρίωση των Αμερικανών Ινδιάνων», γράφει ο ιστορικός του Πανεπιστημίου Γέιλ, Ned Blackhawk, στο πρόσφατο βιβλίο του «The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of US History».

«Οι μελετητές έχουν πρόσφατα καταλήξει να θεωρούν τη δουλεία των Αφροαμερικανών ως κεντρική για τη δημιουργία της Αμερικής, αλλά λίγοι έχουν δει τους αυτόχθονες Αμερικανούς υπό παρόμοιο πρίσμα», γράφει. Το έργο του αποτελεί μέρος μιας τάσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτών των αδικιών στην κρίσιμη θέση τους.

Στο επίκεντρο του Killers of the Flower Moon, τόσο του βιβλίου όσο και της ταινίας, βρίσκεται η Mollie Burkhart (Lily Gladstone), μια σεμνή, πλούσια Osage, της οποίας η οικογένεια έγινε ιδιαίτερα στόχος, η μία αδελφή πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου, το σπίτι μιας άλλης βομβαρδίστηκε, η μητέρα τους πιθανότατα δηλητηριάστηκε. Αργότερα η ίδια η Μόλι αρρωσταίνει μυστηριωδώς, βαριά. Η αληθινή ιστορία της προσφέρει ένα δραματικό παράδειγμα της πολιτιστικής ατμόσφαιρας που επέτρεψε να συμβεί αυτό που ονομάστηκε «βασιλεία του τρόμου» και στη συνέχεια να παραμεριστεί.

Το μοτίβο της απαλλοτρίωσης που ξεκίνησε με τον Κολόμβο συνεχίστηκε για εκατοντάδες χρόνια. Τον 19ο αιώνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανάγκασε τους Οsage να εγκαταλείψουν τη γη τους στο Κάνσας, οπότε μετακόμισαν στην Οκλαχόμα, όπου τον 20ό αιώνα το πετρέλαιο τους έκανε απίστευτα πλούσιους, για ένα διάστημα τους πλουσιότερους κατά κεφαλήν ανθρώπους στον κόσμο. Ακόμη και τότε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήριζε πολλούς αυτόχθονες «ανίκανους», ένας χαρακτηρισμός που συχνά εξαρτιόταν απλώς από το πόσο αίμα ιθαγενών είχαν. Τοποθετήθηκαν κηδεμόνες, κυρίως διεφθαρμένοι, για να επιβλέπουν και να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί ξόδευαν τα χρήματά τους. Στις αρχές της ταινίας του Σκορσέζε βλέπουμε τη Μόλι να συναντά έναν κηδεμόνα, παρόλο που είναι εξαιρετικά έξυπνη και ικανή.

Η ταινία του Σκορσέζε, χρησιμοποιώντας κοροϊδευτικά αρχειακά κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ, απεικονίζει την αμηχανία με την οποία η λευκή κοινωνία αντιμετώπιζε τους πλούσιους Osage που οδηγούνταν από σοφέρ και τις ιθαγενείς γυναίκες ντυμένες με μοντέρνες γούνες και κοσμήματα

Ένας δωσίλογος που θεωρούσε τους αυτόχθονες Αμερικανούς λιγότερο από ανθρώπους

Όπως και το βιβλίο, η ταινία είναι εξαιρετική ως προς τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει τόσο την έντονη προσωπική ιστορία της Mollie όσο και την πολιτισμική προκατάληψη που ευνοούσε τα εγκλήματα. (Σε αντίθεση με το βιβλίο, το οποίο εκτυλίσσεται σαν αστυνομική ιστορία, η ταινία αποκαλύπτει νωρίς την ταυτότητα των δολοφόνων, και υπάρχουν spoilers μπροστά και για τις δύο αφηγήσεις).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο Γουίλιαμ Χέιλ ήταν μια ισχυρή δύναμη στην κομητεία Osage, ένας δωσίλογος που θεωρούσε τους αυτόχθονες Αμερικανούς λιγότερο από ανθρώπους, ενώ προσποιούνταν ότι ήταν φίλος και ευεργέτης της φυλής. Ο Χέιλ ενθαρρύνει τον εξίσου άπληστο ανιψιό του, τον βετεράνο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου Έρνεστ Μπέρκχαρτ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) να παντρευτεί τη Μόλι. Μας αφήνει σκόπιμα να μαντέψουμε αν ο Έρνεστ την αγαπάει πραγματικά, αν θέλει να παντρευτεί για τα χρήματα ή αν είναι κάποιος συνδυασμός των δύο, ένα ερώτημα που σιγά σιγά έρχεται να στοιχειώσει και τη Μόλι.

Η ταινία του Σκορσέζε, χρησιμοποιώντας κοροϊδευτικά αρχειακά κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ, απεικονίζει την αμηχανία με την οποία η λευκή κοινωνία αντιμετώπιζε τους πλούσιους Osage που οδηγούνταν από σοφέρ και τις ιθαγενείς γυναίκες ντυμένες με μοντέρνες γούνες και κοσμήματα. Η ίδια η Μόλι φορούσε μια παραδοσιακή κουβέρτα ως παλτό και ζούσε μια απλή ζωή, παρόλο που είχε ένα μεγάλο σπίτι και υπηρέτες. Όμως το βιβλίο του Grann παραθέτει ένα άρθρο του περιοδικού Harper’s Monthly Magazine του 1920 με τίτλο «Lo, the Rich Indian!», το οποίο αναφέρεται στην παραδοξότητα των «κόκκινων εκατομμυριούχων». Ένα άλλο χαρακτηριστικό άρθρο σε ταξιδιωτικό περιοδικό του 1922 είχε τίτλο «Our Plutocratic Osage Indians» (Οι πλουτοκρατικοί Ινδιάνοι μας).

«Όσο περισσότερο έψαχνα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι επρόκειτο πραγματικά για μια κουλτούρα δολοφονίας και μια κουλτούρα συνενοχής»

Αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού

Παρά τη συγκατάβαση, πολλοί λευκοί παντρεύτηκαν με τη φυλή των Osage, με σκοτεινά κίνητρα. Όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραχώρησε στους Osage αγροτεμάχια της Οκλαχόμα, τα μέλη της φυλής κράτησαν τα δικαιώματα για κέρδη από το πετρέλαιο, τα λεγόμενα headrights, τα οποία, σημειωτέον, μπορούσαν μόνο να κληρονομηθούν και όχι να πωληθούν. Ο γάμος με μια Osage για την κληρονομιά ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουν οι λευκοί να βάλουν χέρι στα χρήματα του πετρελαίου. Όπως λέει ο Grann στο BBC Culture, «υπήρχε ένας ιδιαίτερα διαβολικός χαρακτήρας σε αυτές τις δολοφονικές συνωμοσίες, επειδή περιλαμβάνουν ανθρώπους που παντρεύονται σε οικογένειες που προσποιούνται ότι σε αγαπούν, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν να σε σκοτώσουν». Ενώ σχεδιάζει δολοφονίες στην ταινία, ο Χέιλ εκφράζει ευθέως την άποψη ότι οι Osage δεν αξίζουν τα χρήματά τους και τελικά δεν αξίζουν τη ζωή τους.

Ο Χέιλ δεν ήταν ο μόνος. «Όσο περισσότερο έψαχνα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι επρόκειτο πραγματικά για μια κουλτούρα δολοφονίας και μια κουλτούρα συνενοχής», λέει ο Grann. «Βρήκα στοιχεία για γιατρούς που χορηγούσαν δηλητήριο. Βρήκα στοιχεία για νεκροθάφτες που κάλυπταν τα τραύματα από σφαίρες. Κάποιοι από τους κηδεμόνες, τους νομοθέτες και τους εισαγγελείς είχαν πάρει τα λεφτά τους και είτε δεν ερευνούσαν αυτά τα εγκλήματα είτε μερικές φορές ίσως και να έβαζαν το χεράκι τους σε αυτά, και πολλοί άλλοι ήταν συνένοχοι με τη σιωπή τους».

Η ταινία αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματική κουλτούρα της λευκής υπεροχής. Υπάρχει μια αναλαμπή της κοντινής φυλετικής σφαγής της Tulsa το 1921, ταυτόχρονα με τους φόνους των Osage, κατά την οποία μια ευημερούσα γειτονιά μαύρων που ονομαζόταν Black Wall Street κάηκε ολοσχερώς από έναν λευκό όχλο. Η ταινία απεικονίζει μια παρέλαση στον κεντρικό δρόμο της πόλης των Burkharts, με μέλη της Κου Κλουξ Κλαν με ρόμπες και κουκούλες να παρελαύνουν στην παρέλαση ακριβώς πίσω από μια ομάδα γυναικών που κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Ινδιάνες Μητέρες Βετεράνων», μια σαφής ένδειξη του πόσο κραυγαλέα και εδραιωμένη ήταν η λευκή υπεροχή στην κοινωνία.

Καθώς οι δολοφονίες των Osage συσσωρεύονταν, τα εγκλήματα έγιναν τόσο ανησυχητικά και τόσο συχνά που το FBI διεξήγαγε έρευνα

«Ο βασιλιάς των λόφων Osage»

Καθώς οι δολοφονίες των Osage συσσωρεύονταν, τα εγκλήματα έγιναν τόσο ανησυχητικά και τόσο συχνά που το FBI διεξήγαγε έρευνα. Σύντομα η ιστορία έτυχε εθνικής προσοχής. Όταν ο Χέιλ καταδικάστηκε για έναν και μόνο φόνο, η είδηση αναφέρθηκε στους New York Times, αλλά ο τίτλος ήταν ενδεικτικός για τον τρόπο με τον οποίο επικεντρώθηκε στους λευκούς εγκληματίες και όχι στο θύμα τους: «Ο βασιλιάς των λόφων Osage ένοχος για φόνο: Ο Χέιλ, ο κτηνοτρόφος και ένας καουμπόι καταδικάζονται για τη δολοφονία ενός Ινδιάνου».

Γιατί μια τόσο ευμετάβλητη ιστορία, αν και στρεβλή, εξαφανίστηκε στη συνέχεια; Η Tara Damron, διευθύντρια προγράμματος στο White Hair Memorial, ένα αποθετήριο της ιστορίας των Osage, και μέλος του έθνους Osage η ίδια, λέει στο BBC Culture ότι η διαγραφή «αφορά τη συνολική αντιμετώπιση των ιθαγενών Αμερικανών και την ιστορία των ιθαγενών που δεν διδάσκεται, δεν συμπεριλαμβάνεται και οι φωνές αυτές αποσιωπούνται». Οι αυτόχθονες φυλές, λέει «έχουν μια κυβερνητική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανάγεται σε συνθήκες. Αυτό που συνέβη στους Osage κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής περιόδου της ιστορίας μας είναι αμερικανική ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να ειπωθεί».

«Πολλοί δολοφόνοι αφέθηκαν ελεύθεροι»

Το Killers of the Flower Moon και στις δύο μορφές του μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής ανάκτησης. Το 2011, έναντι 380 εκατομμυρίων δολαρίων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμβιβάστηκε με μια 12ετή αγωγή που είχε ασκήσει το Έθνος Osage εναντίον της για κακοδιαχείριση των κεφαλαίων της φυλής. Κατά την ανακοίνωσή της, μια δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο διακανονισμός σηματοδοτεί «τη δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα για συμφιλίωση και ενδυνάμωση των αμερικανικών ινδιάνικων εθνών». Η σημερινή υπουργός Εσωτερικών, Ντεμπ Χάαλαντ, είναι η πρώτη υπουργός Εσωτερικών για τους ιθαγενείς Αμερικανούς, άλλο ένα σημάδι αλλαγής.

Αλλά κάποιες αδικίες δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν. Η έρευνα του Grann αποκάλυψε πολλούς φόνους των Osage που δεν διερευνήθηκαν και πιθανότατα δεν θα μπορέσουν ποτέ να διαλευκανθούν. «Πολλοί δολοφόνοι αφέθηκαν ελεύθεροι», λέει ο Grann, επειδή το FBI «δεν αποκάλυψε στην πραγματικότητα αυτή την πολύ βαθύτερη και σκοτεινότερη συνωμοσία που υπήρχε».

Οι μάρτυρες είναι πλέον νεκροί και τα εγκλήματα συχνά δεν καταγράφηκαν. «Συχνά απλά δεν μπορείς να βρεις το αποδεικτικό υλικό για να αναγνωρίσεις καν ποιος ήταν ο δράστης και να διαλευκάνεις αυτές τις υποθέσεις», λέει ο Grann. Όπως μας υπενθυμίζουν η ταινία και το βιβλίο, όμως, μπορούν να έρθουν στο φως και να θυμηθούμε. Από τότε που εκδόθηκε το βιβλίο, ο Damron διαπίστωσε αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους φόνους. «Ελπίζω ότι οι πολιτισμικές συμπεριφορές έχουν αλλάξει, αλλά ο αντίκτυπος δεν έχει ακόμη φανεί» σχολιάζει.

*Με στοιχεία από bbc.com