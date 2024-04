Έσπασε τα κοντέρ ο Ντε Μπρόινε – Γράφει ιστορία με 300 ασίστ ο Βέλγος

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ηγείται της προσπάθειας της Μάντσεστερ Σίτι για κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος και ο Βέλγος μέσος είναι απολαυστικός από τη στιγμή που επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Ντε Μπρόινε έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω σοβαρού τραυματισμού αλλά από τη στιγμή που επέστρεψε είναι ο παίκτης που κάνει ξανά τη διαφορά για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο σούπερ σταρ της Σίτι ήταν εντυπωσιακός και στη σημερινή εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Κρίσταλ Πάλας με 4-2, οδηγώντας τους πρωταθλητές στην κατάκτηση τριών σημαντικών βαθμών.

Ο Ντε Μπρόινε πέτυχε δύο από τα τέσσερα γκολ των φιλοξενούμενων, αλλά το παιχνίδι με την Πάλας θα μείνει στην ιστορία για την ασίστ που έδωσε ο Βέλγος στον Χάαλαντ.

Μ’ αυτή λοιπόν την ασίστ, ο Ντε Μπρόινε έφτασε τις 300 και είναι ο κορυφαίος παίκτης σε αυτή την κατηγορία την τελευταία δεκαετία.

3️⃣0️⃣0️⃣ career assists for Kevin De Bruyne 🎯 🅰️

He now has the most assists in the last decade 🙌 pic.twitter.com/CrPDKx8iQ0

— OneFootball (@OneFootball) April 6, 2024