Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο τουλάχιστον 10 φορές από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ έχουν καταστήσει το 75% των πύργων κινητής τηλεφωνίας του θύλακα μη λειτουργικούς, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης και το Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν απομονώσει τον πληθυσμό της Γάζας, εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ και δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου και της στατιστικής υπηρεσίας που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Breaking | Palestinians in Gaza report full outage of communication and internet in southern areas of the Gaza Strip, including Rafah City. pic.twitter.com/IBOICdLtbR

— Quds News Network (@QudsNen) May 12, 2024