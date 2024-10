Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες χαρακτηρίζουν τα σχόλια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, πως δηλαδή το Ισραήλ «αναγκάστηκε» να σκοτώσει αμάχους στη Γάζα, είναι «προσβλητικά» και «αντιπαραγωγικά».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον αντιμετωπίζει αντιδράσεις από Αμερικανούς αραβικής καταγωγής και μουσουλμάνους, αφού δήλωσε ότι το Ισραήλ «αναγκάστηκε» να σκοτώσει αμάχους στη Γάζα. Ακόμα είπε ότι το Ισραήλ βρέθηκε στους Αγίους Τόπους «πρώτο», πριν από τους Παλαιστίνιους.

Μιλώντας σε συγκέντρωση υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές Καμάλα Χάρις στο Μίσιγκαν, μια κρίσιμη πολιτεία των ΗΠΑ με ίσως τον μεγαλύτερο αραβικό και μουσουλμανικό πληθυσμό, τον οποίο οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να κερδίσουν, ο Κλίντον είπε ότι κατανοεί τις ανησυχίες του κόσμου για την αιματοχυσία στη Γάζα, αλλά δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να προκαλέσει μεγάλες απώλειες μεταξύ των αμάχων, ακόμη και όταν κατηγορείται για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Η Χαμάς φροντίζει να προστατεύεται. Θα σε αναγκάσουν να σκοτώσεις αμάχους αν θέλεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου», δήλωσε ο Κλίντον. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω τους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να δολοφονήσουν για να ξεφύγουν από αυτό, καμία πλευρά», πρόσθεσε αργότερα.

Έχω νέα (για τη Χαμάς) – (οι Ισραηλινοί) ήταν εκεί πρώτοι, πριν υπάρξει η πίστη τους», είπε, αποφεύγοντας να αναφερθεί στους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που εκκαθαρίστηκαν εθνοτικά από τα σπίτια τους το 1948, κατά τη διάρκεια του πολέμου που ίδρυσε το Ισραήλ, όπως μεταφέρει το Al Jazeera.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς «δεν νοιαζόταν για την πατρίδα των Παλαιστινίων» και ότι «ήθελαν να σκοτώσουν Ισραηλινούς και να κάνουν το Ισραήλ ακατοίκητο», πριν τονίσει ότι οι Εβραίοι «ήταν εκεί πρώτοι».

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Μια επιτροπή που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τον στρατό του Ισραήλ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής πείνας και των σκόπιμων επιθέσεων εναντίον αμάχων, καθώς και για την κατηγορία παλαιστινιακών ομάδων για εγκλήματα πολέμου.

This is profound hypocrisy and cheap politics by justifying the slaughter of 43,000 civilians, displacement,& the starvation of an entire nation. It is unfortunate that former US President Bill Clinton argued against the concerns expressed by Michigan voters #starvation #Clinton pic.twitter.com/1QiuMefUtA

Αν αυτό δεν αρκούσε για να την κάψει, ο Μπιλ Κλίντον πρόσθεσε πως «δεν νομίζω ότι είναι σωστό να λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή η οικονομία ήταν καλύτερη… Δεν το πιστεύω αυτό». Με όλα τα φιλικά προσκείμενα στους Ρεπουμπλικάνους μέσα να παίζουν πρωτοσέλιδα «Η οικονομία ήταν καλύτερη επί Τραμπ, λέει ο πρόεδρος Κλίντον».

Μια ημέρα πριν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αποκάλεσε τους ψηφοφόρους του Τραμπ «σκουπίδια», ανεβάζοντας την πόλωση κατακόρυφα και αναγκάζοντας την Κάμαλα Χάρις να πάρει αποστάσεις.

Προχθές η Χάρις είχε δηλώσει πως «Ο Τραμπ αν εκλεγεί την πρώτη μέρα θα ψάχνει τρόπους εκδίκησης με την λίστα των εχθρών του, ενώ εγώ θα έχω την λίστα με τις πράγματα που πρέπει να γίνουν».

«I got news for [Hamas], [Israelis] were there first before their faith existed.»

Bill Clinton shows off his Zionist supremacism, and subsequently loses Kamala Harris the few Arab American voters she had left in Michigan, and the whole country https://t.co/Syx8gppufI pic.twitter.com/x3AyFouUId

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) October 31, 2024