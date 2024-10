Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό δεκάδων ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 400 φερόμενα θύματα έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με την ομάδα των νομικών που ερευνούν την υπόθεση του αποθανόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ανέφερε σήμερα ο δικηγόρος Ντιν Άρμστρονγκ.

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι ο Αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκες υπαλλήλους του στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου, τις υποχρέωνε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και απειλούσε ότι θα υποστούν τις συνέπειες αν προσπαθήσουν να τον καταγγείλουν.

«Η τεράστια κλίμακα της κακοποίησης που διέπραξε ο Αλ Φαγέντ, την οποία διευκόλυναν οι γύρω του, δυστυχώς συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο Άρμστρονγκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λονδίνο.

Ο Αλ Φαγέντ ανέκαθεν διέψευδε τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του πριν από τον θάνατό του.

Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το πολυκατάστημα Harrods παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters σε προηγούμενες ανακοινώσεις του για τις καταγγελίες αυτές, όπου ζητούσε συγγνώμη και ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για τις νυν και πρώην εργαζόμενες που διεκδικούν αποζημιώσεις.

