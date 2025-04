Οι Kneecap έκαναν χαμό στο Coachella: Τα συνθήματα κατά της Θάτσερ και το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης

Το ιρλανδικό ραπ συγκρότημα Kneecap, κατέφθασε στο φετινό μουσικό φεστιβάλ Coachella έχοντας παραμάσχαλα κάτι παραπάνω από τις καυτές τους ρίμες: το τρίο, Mo Chara, Móglaí Bap και DJ Próvaí, φώναξε με το φλογερό κοινό «Maggie’s in a Box», μια αναφορά στην πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία πέθανε το 2013, ενώ δήλωσαν την υποστήριξη τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το NME, οι ράπερ οι οποίοι παρευρέθηκαν στο Coachella στις 11 Απριλίου, αναφώνησαν: «Ορίστε, αν κάποιος αναρωτιόταν, η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι ακόμα νεκρή», γεγονός που παρέσυρε το πλήθος, το οποίο ένωσε την φωνή του μαζί τους και τραγούδησαν το «Maggie’s In A Box» με τη μελωδία του «Give It Up» των KC And The Sunshine Band.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοργάνωση του δημοφιλούς φεστιβάλ με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες λογόκρινε τις πολιτικές τους θέσεις. «Δεν είναι το μόνο πράγμα που κόπηκε [τα συνθήματα ενάντια στην πρώην πολιτικό] -το μήνυμα μας για τη γενοκτονία στη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ δεν εμφανίστηκαν ποτέ στις οθόνες».

«Θα μείνει στην ιστορία», αλλά πως;

Σε παλαιότερη συνέντευξη τους στο PoliticsJoe οι ράπερ του «Get Your Brits Out», οι οποίοι κέρδισαν έδαφος στην Αμερική μετά την κυκλοφορία της ομώνυμης βιογραφικής ταινίας τους η οποία κέρδισε BAFTA νωρίτερα φέτος, έχουν εκφράσει πολλάκις το μένος τους για την Θάτσερ: «Θα μείνει στην ιστορία ως παλιοκουφάλα. Θα τη θυμούνται όλοι ως μια κτηνώδη μπ@στ@ρδη».

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνουμε μια υπενθύμιση: η πρώην πρωθυπουργός, η οποία αναφέρεται συχνά ως «Σιδηρά Κυρία», θεωρήθηκε πολιτικά υπεύθυνη για τον θάνατο -μεταξύ άλλων απεργών- του Μπόμπι Σαντς, μέλος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (ΙRA) και αγωνιστή για την ανεξαρτησία της Βόρειας Ιρλανδίας, τον οποίο άφησε να λιμοκτονήσει στη φυλακή έπειτα από 66 ημέρες απεργία πείνας, με την ίδια να απαντά κυνικά πως: «Δεν υφίσταται πολιτική δολοφονία, πολιτικός βομβαρδισμός ή πολιτική βία. Υπάρχει μόνο εγκληματική δολοφονία, εγκληματικός βομβαρδισμός και εγκληματική βία».

«Απευθύνουμε έκκληση στους Ιρλανδούς»

Η στήριξη τους προς την Παλαιστίνη, δεν είναι επίσης άγνωστη. Τον Δεκέμβριο του 2024, όταν το We Present ζήτησε από τους Kneecap να γράψουν το δικό τους μανιφέστο το οποίο θα περιλαμβάνει τους κανόνες που έχουν ορίσει οι ίδιοι για τη ζωή τους, ανάμεσα σε ρήσεις όπως: «Οι φίλοι, ο πολιτισμός, η γλώσσα και οι σχέσεις έχουν μια αξία που οι άνθρωποι του χρήματος δεν μπορούν να βγάλουν κέρδος, δόξα τω Θεώ» και «Προσπαθήστε να μην είστε πικρόχολοι – σκεφτείτε ότι εσείς και το άτομο που έχετε απέναντί σας είστε το ίδιο», υπήρχε μια πολιτική θέση η οποία ξεχώρισε στο δεκάλογο τους: «Να είστε ειλικρινείς, να αφήνετε το στίγμα σας και να υπερασπίζεστε τους ανθρώπους σας. Υπερασπιστείτε την Παλαιστίνη και υπερασπιστείτε τους καταπιεσμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Μήνες νωρίτερα, το όνομα τους απασχόλησε τον Τύπο για το ίδιο ζήτημα, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE υποστήριξε ότι οι Ιρλανδοί ράπερς φορούσαν φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα στο «The Late Late Show» της Ιρλανδίας, ενώ συμφώνησαν αρχικά να μην το κάνουν.

Οι Kneecap εμφανίστηκαν με ρούχα που έφεραν καρπούζια -σύμβολο υπέρ των Παλαιστινών- στη συζήτηση με τον παρουσιαστή Patrick Kielty, ενώ παράλληλα ο ράπερ Móglaí Bap δήλωσε ότι η ομάδα θέλει να «χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να αναδείξει τη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη».

Είπε ότι πάνω από 30.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί «από αμερικανικά όπλα» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα και αυτή την ευκαιρία για να απευθύνουμε έκκληση στους Ιρλανδούς να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες και να υποστηρίξουν το κίνημα BDS και να δείξουν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και ελπίζω ότι μια μέρα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».