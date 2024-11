Coachella 2025: Lady Gaga, Green Day, Post Malone και Travis Scott είναι οι φετινοί headliners

Ο Travis Scott, φέρεται να σχεδιάζει μια καθηλωτική εμπειρία για το Coachella 2025 που ονομάζεται CatcusCon, όπως αναφέρει το Rolling Stone, ενώ πρόκειται να εμφανιστεί μετά το σετ των Green Day το βράδυ του Σαββάτου.

Η εμφάνισή του στο Coachella έρχεται πέντε χρόνια μετά την ακυρωθείσα headline εμφάνισή του στο φεστιβάλ του 2020, η οποία ματαιώθηκε λόγω του Covid. Στη συνέχεια ενώ επρόκειτο να εμφανιστεί στο φεστιβάλ του 2022, αφαιρέθηκε από το lineup όταν δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο φεστιβάλ Astroworld το 2021.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Lady Gaga θα είναι headliner του Coachella, αφού ανέλαβε να αντικαταστήσει την Beyoncé το 2017, όταν εκείνη ανέβαλε την εμφάνισή της λόγω της εγκυμοσύνης της.

Ο Post Malone έχει εμφανιστεί στο Coachella πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν ήταν headliner. Στα 37 χρόνια της καριέρας τους, οι Green Day δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο Coachella, αν και ο Billie Joe Armstrong συνόδευσε τους Replacements στη σκηνή το 2014.

Οργή, ελπίδα, φωνή στο φετινό Coachella

«Θάνατος, φόροι και rock’n’roll», δήλωσε ο frontman των Green Day Billie Joe Armstrong στο Rolling Stone. «Σε αυτόν τον κόσμο που πάει κατά διαόλου, ξέρουμε ένα πράγμα σίγουρα: το rock’n’roll είναι αιώνιο και το πνεύμα του είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητο από ποτέ. Φέρτε λοιπόν την οργή σας, την ελπίδα σας και την πιο δυνατή φωνή σας. Coachella, ας ξεφαντώσουμε».

Άλλα ονόματα που θα εμφανιστούν στο Coachella την επόμενη χρονιά είναι οι Megan Thee Stallion, Charli xcx, Missy Elliot, Benson Boone, the Prodigy, FKA twigs, Clairo, Sam Fender, Parcels, Blonde Redhead, Shaboozey, Amyl and the Sniffers, το K-pop συγκρότημα Enhypen και τα μέλη των Blackpink Jennie και Lisa, οι οποίες θα εμφανιστούν ξεχωριστά φέτος.

Οι περσινοί headliners του Coachella ήταν η Lana Del Rey, ο Tyler, the Creator, η Doja Cat και οι No Doubt, αλλά το φεστιβάλ σημείωσε τις χαμηλότερες πωλήσεις εισιτηρίων της τελευταίας δεκαετίας.

Το Coachella θα διεξαχθεί όπως πάντα, στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια, για δύο Σαββατοκύριακα τον Απρίλιο: 11-13 Απριλίου και 18-20 Απριλίου.

Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο κόσμος χορεύει στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley 2012 στο Indio της Καλιφόρνια στις 15 Απριλίου 2012 | REUTERS/David McNew