Η Εθνική ομάδα έχει μπει σε μια νέα… εποχή με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει ήδη καταφέρει να αλλάξει στάτους και ο ομοσπονδιακός τεχνικός δουλεύει πάνω στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποτελέσουν το παρόν και το μέλλον της γαλανόλευκης.

Ο Γιοβάνοβιτς απέδειξε μέσα σε λίγους μήνες ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει πολύ ταλέντο, εκμεταλλεύεται την απίθανη «φουρνιά» που διαθέτει (Καρέτσας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τζίμας, Ζαφείρης) και την ίδια στιγμή τρέχει ένα πρότζεκτ, όπου έρχονται κι άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές (Τζέιμς Νόα Άλεν).

Μια από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που αναμένεται στο επόμενο διάστημα να «χτυπήσουν» την πόρτα της Εθνικής και να μπουν στο… κάδρο του Γιοβάνοβιτς είναι και ο Ματθαίος Τσίγκας. Ο 17χρονος επιθετικός ανήκει στη Στουτγκάρδη και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και αποτελεί κι εκείνος μια από τις φοβερές ιστορίες που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στις μικρές Εθνικές ομάδες και τη «γαλανόλευκη» στο μέλλον.

Ο Τσίγκας είναι γεννημένος στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ερέτρια το 2007, είναι μόλις 17 και αποτελεί παιδί των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ο οποίος όμως δεν τον εκμεταλλεύτηκε και τον έχασε ουσιαστικά μέσα από τα χέρια του.

Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που έχει εξελίξει σε κορυφαίο επίπεδο τις ακαδημίες του, αλλά και τον ΠΑΟΚ, οι πράσινοι έχασαν τον παίκτη μέσα από τα χέρια τους. Αποχώρησε από το τριφύλλι το 2022 και ο λόγος ήταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τον φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του και ήταν αδύνατον από την Ερέτρια να πηγαίνει κάθε μέρα στην Αθήνα. Ωστόσο, βρήκε τη… Γη της Επαγγελίας στη Γερμανία σε ένα ταξίδι αναψυχής στη Στουτγκάρδη, όπου μένει μόνιμα ο παππούς του, o oποίος ήταν και αυτός που τον ώθησε να περάσει από δοκιμαστικό…

Ο Τσίγκας και οι… διακοπές αποδείχτηκαν «χρυσές», καθώς τον είδαν σκάουτερ από το γερμανικό ποδόσφαιρο και εντάχθηκε άμεσα στην ακαδημία της Στουτγκάρδης, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτήν. Ο νεαρός στράικερ βρήκε εμπιστοσύνη στη Γερμανία, εξελίχθηκε ραγδαία και βελτιώθηκε και πήρε πολλές ευκαιρίες σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και πλέον κάνει πράγματα και θαύματα στην Bundesliga κ17.

Το πρωτάθλημα Bundesliga Κ17, χωρίζεται σε τρεις ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και ο Τσίγκας ήταν ο κορυφαίος και στους τρεις την περασμένη σεζόν.

Mattheos Tsigkas (2007 – 16y)

🇬🇷 Tsigkas, currently playing for VFB Stuttgart U17s. This season he has 20 Goals and 8 Assists in the U17 Bundesliga South/Southwest. This translates to a Goal or Assist every 59 Minutes. That is MENTAL. pic.twitter.com/xWVOaOkta3

— Hdp.scouting (@HdpFootball) April 14, 2024