Εμφάνιση έκπληξη της Σακίρα στο Coachella – Η ξεχωριστή ανακοίνωση

Η Σακίρα ανακοίνωσε την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία της κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης έκπληξη στο μουσικό φεστιβάλ Coachella 2024.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια σόκαρε το πλήθος καθώς σηκώθηκε από μια εξέδρα κατά τη διάρκεια του σετ του Αργεντινού DJ Bizarrap για να ερμηνεύσει το νέο τους τραγούδι La Fuerte.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, το εντυπωσιακό σκηνικό στη σκηνή Sahara άλλαξε γράφοντας «Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».

«Επιτέλους, ξεκινάμε περιοδεία. Ξεκινάμε από εδώ, τον Νοέμβριο σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα» ανέφερε από τη σκηνή η Σακίρα, ξεσηκώνοντας το κοινό σύμφωνα με το Sky News.

Σχετική ανάρτηση έκανε και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με φωτογραφία που ανέβασε από το φεστιβάλ Coachella.

🌍📣 Shakira | ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ World Tour ~ starting November 2024 in the U.S and visiting the rest of the world in 2025!

Go to https://t.co/7aKSxaY8zx and register now for more info coming next week! pic.twitter.com/5hjolzhGRh

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024