Σε ανακοίνωσή του στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι οι δυνάμεις του ξεκίνησαν να επιχειρούν στη Σουτζάγια στη βόρεια Γάζα με στόχο να «εμβαθύνουν τον έλεγχο και να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας» σε μια προφανή αναφορά στη «νεκρή ζώνη» που υπάρχει κατά μήκος του φράχτη στη Λωρίδα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, λένε οι IDF, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε αρκετούς «τρομοκράτες» και κατέστρεψε «τρομοκρατικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτρέπει στους πολίτες «να εγκαταλείψουν τη ζώνη μάχης για την ασφάλειά τους, μέσω καθορισμένων οδών».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η υπηρεσία OCHA του ΟΗΕ τα 2/3 των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας τελούν υπό εκκένωση ή είναι αποκλεισμένες ζώνες από τον στρατό του Ισραήλ.

Όλα τα περάσματα για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας είναι κλειστά, για δεύτερο μήνα, προσθέτει η OCHA.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εμποδίζονται, ενώ δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά, τονίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Two-thirds of the #Gaza Strip are under Israeli displacement orders or in ‘no go’ zones.

All crossings are completely closed for incoming supplies – now for the 2nd month.

Humanitarian operations are obstructed.

Nowhere is safe. #CeasefireNow pic.twitter.com/z4i4H5jInk

— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) April 3, 2025