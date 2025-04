Ο Τραμπ ξηλώνει κυβερνητικούς αξιωματούχους μετά από προτροπή ακροδεξιάς σκληροπυρηνικής οπαδού

Οι απολύσεις έγιναν αφού η Λόρα Λούμερ, μία ακροδεξιά ακτιβίστρια και συνωμοσιολόγος, προέτρεψε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τους την Τετάρτη να απαλλαγεί από αρκετά μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αναπληρωτή συμβούλου εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν αρκετή πίστη.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η Λούμερ είχε καταρτίσει έναν κατάλογο με περίπου δώδεκα ονόματα και ότι οι επακόλουθες απολύσεις ήταν άμεσο αποτέλεσμα της συνάντησης τους.

«Πάντα πρόκειται να απολύουμε ανθρώπους – ανθρώπους που δεν μας αρέσουν ή ανθρώπους που δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά ή ανθρώπους που μπορεί να δείχνουν αφοσίωση σε κάποιον άλλο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Laura Loomer is a very good patriot and a strong person. I saw her yesterday for a little while. She makes recommendations of things and people, and sometimes I listen to those recommendations.» pic.twitter.com/QPRI5FhB7K



Είπε όμως ότι η Λούμερ δεν εμπλέκεται στις απολύσεις της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή πατριώτισσα».

Οι τρεις αξιωματούχοι που απολύθηκαν περιλαμβάνουν τον Μπράιαν Γουόλς, διευθυντή πληροφοριών και πρώην κορυφαίο στέλεχος του νυν υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, τον Τόμας Μπουντρί, ανώτερο διευθυντή νομοθετικών υποθέσεων, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε νομοθετικός διευθυντής του Γουόλτς στο Κογκρέσο, και τον Ντέιβιντ Φάιθ, ανώτερο διευθυντή που επιβλέπει την τεχνολογία και την εθνική ασφάλεια και ο οποίος υπηρέτησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Τραμπ.

Όλοι οι αξιωματούχοι που απολύθηκαν πέρασαν από την ίδια διαδικασία ελέγχου τους τελευταίους μήνες – η οποία περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με την αφοσίωση στην ατζέντα του Τραμπ – την οποία διηύθυνε ο νυν διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Προσωπικού, Σέρτζιο Γκορ.

Ο Τραμπ επαίνεσε την Πέμπτη την Λούμερ, λέγοντας ότι ενώ έχει συστήσει την απόλυση ανθρώπων στο παρελθόν, «χθες, πρότεινε κάποιους ανθρώπους για τις θέσεις».

«Είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο και την είδα χθες για λίγο, κάνει συστάσεις για πράγματα και ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One.

«Και μερικές φορές ακούω αυτές τις συστάσεις, όπως κάνω με όλους, ακούω τους πάντες και μετά παίρνω μια απόφαση».

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί για να μάθω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα και γύρω από τη Δυτική Πτέρυγα που διαρρέουν στα εχθρικά, αριστερά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις *εμπιστευτικές* και *ιδιωτικές* συναντήσεις του Προέδρου Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Θέλω να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που αποκτούν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο ή στη διοίκηση να σέβονται το απόρρητο των συνομιλιών τους με τον Πρόεδρο Τραμπ και το ανώτερο προσωπικό του», έγραψε η Λούμερ σε ανάρητση της στο X.

I woke up this morning to learn that there are still people in and around the West Wing who are LEAKING to the hostile, left-wing media about President Trump’s *confidential* and *private* meetings in the Oval Office. I want to reiterate how important it is that people who gain…

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 3, 2025