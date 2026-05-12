Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

«Υπάρχουν συνθήκες που συνθλίβουν τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Χιλιάδες κενά στο δημόσιο σύστημα Υγείας, εξευτελιστικές αμοιβές που δεν αποτελούν κίνητρο να έρθει κάποιος ή κάποια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυστυχώς τους διώχνουν από την Ελλάδα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «υπάρχουν εξευτελιστικές αμοιβές σε υπερωρίες, νυκτερινά κ.λπ., όταν παράλληλα δεν έχουν δοθεί τα ρεπό και οι άδειες εδώ και χρόνια» και επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, υπενθυμίζοντας ότι έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία στη Βουλή από την Κ.Ο. του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε, ακόμη, ότι απαιτείται «ένα μεγάλο πρόγραμμα μόνιμων προσλήψεων 12 έως 15 χιλιάδων θέσεων νοσηλευτών την επόμενη τετραετία», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών ή με σύμβαση εργασίας νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Και σημείωσε πως «ο προϋπολογισμός για την Υγεία πρέπει να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κατά 2 δισ. ευρώ και όχι να αυξάνονται στα 12 δισεκατομμύρια τα πλεονάσματα».

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς».

Στη συνέχεια, είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπου συζητήθηκαν τα σημαντικά προβλήματα στον χώρο της Υγείας, με τον Σωκράτη Φάμελλο να κάνει λόγο για «ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθούν οι δημόσιες δομές Υγείας», με απώτερο σκοπό «να διώξει τους πολίτες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια».

Φάμελλος: Να φύγει το συντομότερο αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση

«Είτε μιλάμε για τον τομέα της Υγείας, είτε μιλάμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, είτε για τη Δημοκρατία και τη διαφθορά στη χώρα μας, επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική, επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία πράγματι θα στηριχθεί σε μια ενωτική πρόταση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως ανέφερε, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες, έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο», για να καταλήξει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση, και με βάση όλες τις εξελίξεις επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».