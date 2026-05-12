Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 15:09

Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο ανήλικες κοπέλες που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

«Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα. Να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείωμα ζητάει συγγνώμη από τους γονείς της που τους απογοήτευσε ενώ αναφέρει ότι τους αγαπάει πολύ.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.

Ηλιούπολη: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο “αααα” και δυνατό κρότο»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που συνέβη η τραγωδία είπε: «Γύρω στις 12.12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα. Να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Όπως περιέγραψε «για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε με επιφωνήματα. Η κοπελιά προσπαθούσε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα. Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Την Τετάρτη 12.05.26

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας - Τι λέει ο δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Politico 12.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Κογκρέσο ανοίγει τον πιο δύσκολο φάκελο – Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;

Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Σύνταξη
Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Σύνταξη
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12.05.26

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
Super League 12.05.26

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Η συνάντηση Αλαφούζου-Μπαλντίνι στο Λονδίνο, στο περιθώριο των γενεθλίων του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ίσως να άλλαξε τα δεδομένα για την παραμονή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή
Πολιτική 12.05.26

Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κ.Ο. και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

