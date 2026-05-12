Σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο ανήλικες κοπέλες που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείωμα ζητάει συγγνώμη από τους γονείς της που τους απογοήτευσε ενώ αναφέρει ότι τους αγαπάει πολύ.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.

Ηλιούπολη: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο “αααα” και δυνατό κρότο»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που συνέβη η τραγωδία είπε: «Γύρω στις 12.12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα. Να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Όπως περιέγραψε «για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε με επιφωνήματα. Η κοπελιά προσπαθούσε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα. Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».