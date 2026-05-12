Σοκ επικρατεί στην Ηλιούπολη από το μεσημέρι της Τρίτης καθώς δύο 17χρονες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο κορίτσια φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκαν στο κενό.

Μαρτυρία από την Ηλιούπολη: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο “αααα” και δυνατό κρότο»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που συνέβη η τραγωδία είπε: «Γύρω στις 12.12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα. Να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Όπως περιέγραψε «για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε με επιφωνήματα. Η κοπελιά προσπαθούσε να μιλήσει. Φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».

Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει ‘εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε’. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα. Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».