Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025, έξω από το ιατρικό κέντρο.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται.

Ένας εκ των κατηγορουμένων μάλιστα, προέβλεψε τον ισχυρισμό ότι από το στίγμα του κινητού του προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μοσχούρης είχε επιβιώσει από δολοφονική απόπειρα το 2020 στη Βούλα και για το λόγο αυτό είχε μαζί του όπλο, όπως και συνοδεία, όμως δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.

Δύο ακόμα επιθέσεις τους

Επίσης, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για έκρηξη σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, καθώς και πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του ίδιου έτους.