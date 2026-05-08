Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία που συνδέουν τα συμβόλαια θανάτου που αποδίδονται στη Greek Mafia προσπαθούν οι αστυνομικού του ελληνικού FBI.

Έχοντας στα χέρια τους τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Τι είχαν βρει στο θωρακισμένο όχημα

Στις 24 Απριλίου 2025 ο Μοσχούρη, γνωστός και ως «Θαμνάκιας» στον χώρο της νύχτας, μπήκε στο θωρακισμένο ΙΧ και κατευθύνθηκε σε ιατρικό κέντρο του Χαλανδρίου, όπου είχε προγραμματισμένες θεραπείες.

Μόλις τελείωσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής, ενώ βρισκόταν ακόμα μερικά βήματα από την έξοδο του κέντρου, δύο άτομα τον στόχευσαν με Καλάσνικοφ και του έριξαν δεκάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο έκαναν έρευνα και στο όχημα του θύματος, αντικρίζοντας ένα στοιχείο που «περιπλέκει» την υπόθεση.

Στο θωρακισμένο όχημα που οδηγούσε ο «Θαμνάκιας» βρέθηκε η δικογραφία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, που είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες πληρωμένων δολοφόνων έξω από το σπίτι του στον Άλιμο το 2021.

Το γεγονός ότι ο Μοσχούρης διατηρούσε τη συγκεκριμένη δικογραφία μέσα στο αυτοκίνητό του για άγνωστο χρονικό διάστημα, προκαλεί νέα ερωτήματα γύρω από τις διασυνδέσεις και τις ισορροπίες στον κόσμο της Greek Mafia.

Πήραν προθεσμία οι «3+1»

Για την υπόθεση της δολοφονίας του Μοσχούρη, οι τέσσερις κατηγορούμενοι -τρεις που συνελήφθησαν και ένας ήδη έγκλειστος— πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρονται να αποτελούσαν την υποστηρικτική ομάδα των δύο Ρωσόφωνων εκτελεστών που γάζωσαν με 54 σφαίρες τον «Θαμνάκια» στο Χαλάνδρι.

Μάλιστα, είχαν συνελήφθησαν λίγο πριν υλοποιήσουν ένα νέο συμβόλαιο θανάτου εναντίον έγκληστου των φυλακών, το περιβάλλον του οποίου παρακολουθούσαν.

Αναφορικά με τους δύο εκτελεστές του συμβολαίου θανάτου του Μοσχούρη, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για το συμβόλαιο θανάτου και αποχώρησαν αμέσως μετά την επίθεση.