newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08 Μαΐου 2026, 14:33

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία που συνδέουν τα συμβόλαια θανάτου που αποδίδονται στη Greek Mafia προσπαθούν οι αστυνομικού του ελληνικού FBI.

Έχοντας στα χέρια τους τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Τι είχαν βρει στο θωρακισμένο όχημα

Στις 24 Απριλίου 2025 ο Μοσχούρη, γνωστός και ως «Θαμνάκιας» στον χώρο της νύχτας, μπήκε στο θωρακισμένο ΙΧ και κατευθύνθηκε σε ιατρικό κέντρο του Χαλανδρίου, όπου είχε προγραμματισμένες θεραπείες.

Μόλις τελείωσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής, ενώ βρισκόταν ακόμα μερικά βήματα από την έξοδο του κέντρου, δύο άτομα τον στόχευσαν με Καλάσνικοφ και του έριξαν δεκάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο έκαναν έρευνα και στο όχημα του θύματος, αντικρίζοντας ένα στοιχείο που «περιπλέκει» την υπόθεση.

Στο θωρακισμένο όχημα που οδηγούσε ο «Θαμνάκιας» βρέθηκε η δικογραφία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, που είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες πληρωμένων δολοφόνων έξω από το σπίτι του στον Άλιμο το 2021.

Το γεγονός ότι ο Μοσχούρης διατηρούσε τη συγκεκριμένη δικογραφία μέσα στο αυτοκίνητό του για άγνωστο χρονικό διάστημα, προκαλεί νέα ερωτήματα γύρω από τις διασυνδέσεις και τις ισορροπίες στον κόσμο της Greek Mafia.

Πήραν προθεσμία οι «3+1»

Για την υπόθεση της δολοφονίας του Μοσχούρη, οι τέσσερις κατηγορούμενοι -τρεις που συνελήφθησαν και ένας ήδη έγκλειστος— πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρονται να αποτελούσαν την υποστηρικτική ομάδα των δύο Ρωσόφωνων εκτελεστών που γάζωσαν με 54 σφαίρες τον «Θαμνάκια» στο Χαλάνδρι.

Μάλιστα, είχαν συνελήφθησαν λίγο πριν υλοποιήσουν ένα νέο συμβόλαιο θανάτου εναντίον έγκληστου των φυλακών, το περιβάλλον του οποίου παρακολουθούσαν.

Αναφορικά με τους δύο εκτελεστές του συμβολαίου θανάτου του Μοσχούρη, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για το συμβόλαιο θανάτου και αποχώρησαν αμέσως μετά την επίθεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Κόσμος
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Δεν είναι παιχνίδι» 08.05.26

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύνταξη
Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας
Διεθνές συνέδριο 08.05.26

Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας

Ο αγώνας της ελληνικής περιφέρειας να επιλύσει ένα πλήθος προβλήματων τα οποία επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα· οι εθνικές προτεραιότητες που αφήνουν πίσω το δημογραφικό· η έλλειψη ενημέρωσης για βασικά ζητήματα· αυτά και άλλα πολλά ζητήματα συζητούνται αυτές τις μέρες σε ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα στην Ιθάκη.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Για άρθρο 89 08.05.26

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» - Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
The Expla-in Project 08.05.26

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Δεν είναι παιχνίδι» 08.05.26

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies