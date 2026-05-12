Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 07:00

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS), η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αέ είναι η πιθανότερη διάδοχος του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το καθεστώς σκοπεύει να εγκαταστήσει μια γυναίκα ανώτατη ηγέτιδα, αλλά πώς σχεδιάζει να νομιμοποιήσει αυτή τη μετάβαση μέσα σε μια έντονα φαινομενικά πατριαρχική πλην συντηρητική κοινωνία.

Η απάντηση σύμφωνα με τον σύμβουλος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Donggak Heo βρίσκεται σε μια εκστρατεία μυθοπλασίας, γλωσσικής και οπτικής χειραγώγησης και μητρικής πολιτικής δεινότητας, που αντλείται από τη μακρόχρονη συγχώνευση δυναστικού συμβολισμού και θεοποιημένης μητρικής ηγεσίας από το καθεστώς.

Η πρώτη εμφάνιση της 13χρονης Κιμ Τζου Αέ, ήταν στα τέλη του 2022 σε χώρο εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου που συνδέθηκε συμβολικά με την πυρηνική αποτροπή του έθνους.

Το καθεστώς τη μετατρέπει από προστατευόμενη κληρονόμο σε εκκολαπτόμενη διοικήτρια, εντάσσοντάς τη στον αμυντικό μηχανισμό του κράτους.

«Η πρώιμη δημόσια εμφάνιση της Κιμ Τζου Αέ υποδηλώνει μια άνευ προηγουμένου επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος διαδοχής, πιθανότατα λόγω των αναφερόμενων ανησυχιών για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν» σημειώνει σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy.

«Ίσως ακόμη σημαντικότερα, όμως, το φύλο της Κιμ Τζου Αέ απαιτεί μεγαλύτερη περίοδο προετοιμασίας για να ξεπεραστούν οι εγγενείς προκαταλήψεις μιας ανδροκρατούμενης στρατιωτικής ιεραρχίας. Ξεκινώντας νωρίς, το καθεστώς εξασφαλίζει για τον εαυτό του χρόνια ώστε να κανονικοποιήσει την εικόνα της και να εδραιώσει την εξουσία της πολύ πριν από την τελική μεταβίβαση της εξουσίας».

Το καθεστώς έχει επίσης σηματοδοτήσει την εξουσία της Κιμ Τζου Αέ χρησιμοποιώντας μια αλληλουχία τιμητικών προσφωνήσεων. Κατά την πρώτη της εμφάνιση το 2022, τα κρατικά μέσα την ανέφεραν ως saranghaneun jajebun («αγαπημένο παιδί»). Αυτό σύντομα αναβαθμίστηκε σε jongyeonghaneun jajebun («σεβαστό παιδί»), μια μετάβαση που αντικατόπτριζε την ανάδειξη του Κιμ Γιονγκ Ουν από cheongnyeon daejang («νεαρό στρατηγό») σε jongyeonghaneun dongji («σεβαστό σύντροφο»). Στις αρχές του 2024, ο όρος hyangdo («καθοδήγηση») εφαρμόστηκε στην Κιμ Τζου Αέ.

Γιατί όχι γιό;

Γιατί όμως o Κιμ Γιονγκ Ουν να επιλέξει ένα κορίτσι, από τη στιγμή που σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας έχει 3 παιδιά;

H NIS εκτίμησε πρόσφατα ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να αποκρυφθεί ένας τέτοιος γιος αν βρισκόταν στο εξωτερικό — και κανένας μεγαλύτερος γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ επίσημα από το καθεστώς ούτε έχει εμφανιστεί στα κρατικά μέσα.

Ακόμη κι αν υπάρχει μεγαλύτερος γιος, η παράκαμψη ενός πρωτότοκου αρσενικού δεν είναι καθόλου άνευ προηγουμένου ούτε στην ιστορία της Ανατολικής Ασίας ούτε στο εγχειρίδιο της οικογένειας Κιμ, σημειώνει ο Νοτιοκορεάτης ειδικός.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προτιμά την έφηβη κόρη του αντί της μικρότερης και έμπειρης αδελφής του Κιμ Γιο Τζονγκ για τη διαδοχή γιατί, όπως αναφέρει η ανάλυση του Foreign Policy, αν και η Γιο Τζονγκ μοιράζεται αυτή τη γραμμή αίματος, η μεταβίβαση της εξουσίας οριζόντια σε αδελφό ή αδελφή θα δημιουργούσε ανταγωνιστικούς κλάδους της οικογένειας και θα ανέκοπτε τη γενεακή πρόοδο του καθεστώτος.

Η γραμμή αίματος στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τον ειδικό, υπαγορεύει επομένως αυστηρή κάθετη κληρονομική διαδοχή -τη μεταβίβαση της απόλυτης εξουσίας απευθείας από τον ανώτατο ηγέτη στο δικό του τέκνο- ώστε να διατηρηθεί η αποκλειστική καθαρότητα του κύριου κλάδου.

Διαχείριση κινδύνου

Η επιλογή της Κιμ Τζου Αέ αντανακλά επίσης μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου.

«Σε άκρως προσωποπαγή αυταρχικά καθεστώτα, η ονομασία διαδόχου συχνά ενέχει τον κίνδυνο πρόωρης συγκέντρωσης ισχύος και κατακερματισμού των ελίτ, καθώς ανταγωνιστικά δίκτυα πατρωνίας συσπειρώνονται γύρω από τον νέο κληρονόμο. Ένας ανήλικος διάδοχος πλήρως εξαρτημένος από τον εν ενεργεία ηγέτη μετριάζει αυτή την απειλή· σε αντίθεση με τη θεία της, η οποία έχει καλλιεργήσει εκτεταμένα δίκτυα μέσα στον κομματικό μηχανισμό, η Κιμ Τζου Αέ θα αναλάβει τον ρόλο της χωρίς ανεξάρτητη φατριακή βάση, διασφαλίζοντας ότι δεν αποτελεί άμεση πρόκληση για την απόλυτη εξουσία του πατέρα της» εξηγεί ο Donggak Heo.

Μητρικό καθεστώς;

Υπάρχει όμως και μια ιδεολογική εξήγηση για την επιλογή γυναίκας, συνεχίζει Νοτιοκορεάτης ειδικός. Πέραν του τι αναφέρει η δυτική προπαγάνδα, «στην πραγματικότητα, μια βαθύτερη εξέταση της εγχώριας [βορειοκορεατικής] προπαγάνδας αποκαλύπτει ότι το καθεστώς έχει εδώ και καιρό συνδυάσει την πατριαρχική ιεραρχία με μητρικό συμβολισμό».

Σύμφωνα με τον B.R. Myers η Βόρεια Κορέα λειτουργεί ως «μητρικό καθεστώς» που βρεφοποιεί τον πληθυσμό της για να διασφαλίσει απόλυτη συναισθηματική αφοσίωση, καλλιεργώντας μια σχέση διαρκούς, παιδικής εξάρτησης από την αυτοθυσιαστική φροντίδα του ηγέτη. Η ανδρογυνία του γονεϊκού ηγέτη καθιστά επομένως την έννοια της ανώτατης ηγεσίας πιο ευέλικτη.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει διατηρήσει αυτή την εικόνα, κλαίγοντας κατά τη διάρκεια στρατιωτικών παρελάσεων και δημόσιων ομιλιών και επιδεικνύοντας την ενσυναισθητική θλίψη που αναμένεται από τον ηγέτη ενός μητρικού καθεστώτος» υπογραμμίζει ο Donggak Heo, τονίζοντας πως «τα κρατικά μέσα αναδεικνύουν τη σωματική του τρυφερότητα και την αγωνία του για την καθημερινή ζωή του λαού. Προβάλλοντας συστηματικά αυτή τη συναισθηματική οδύνη, ο Κιμ εδραιώνει την εικόνα του τόσο ως ανώτατου διοικητή όσο και ως αυτοθυσιαστικού φροντιστή του έθνους».

Κόντρα στη γραφειοκρατία

Το καθεστώς πρέπει ακόμη να υπερβεί τη γραφειοκρατική και θεσμική αδράνεια μιας ανδροκρατούμενης στρατιωτικής ελίτ. Για να το επιτύχει αυτό, το καθεστώς απο-φυλοποιεί την πολιτική ταυτότητα της Κιμ Τζου Αέ. Σχεδόν ποτέ δεν παρουσιάζεται με παραδοσιακά θηλυκό ή λεπτεπίλεπτο τρόπο, αντιθέτως, φορά συχνά μακριές, σκούρες δερμάτινες καμπαρντίνες.

Η ενδυμασία, η στάση και η συμπεριφορά της στις δημόσιες εμφανίσεις μιμούνται στενά την επιβλητική στάση του πατέρα της, ο οποίος τη μεταχειρίζεται δημόσια ως ισότιμη υπό εκπαίδευση και όχι ως υφιστάμενη. Περπατούν ώμο με ώμο κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων, και η Κιμ Τζου Αέ τοποθετείται συχνά στο κέντρο των επίσημων φωτογραφιών — λαμβάνοντας ακόμη και τους χαιρετισμούς ανώτερων αξιωματικών και υποκλίσεις από τη θεία της.

«Τα θολά όρια ανάμεσα σε πατέρα και κόρη τοποθετούν την Κιμ Τζου Αέ ως άμεσο φορέα του ιερού επαναστατικού πνεύματος, αναγκάζοντας τις ελίτ να τη βλέπουν μέσα από το πρίσμα της απόλυτης εξουσίας και της συνέχειας της γραμμής αίματος — και ανυψώνοντάς τη πέρα από τη σφαίρα των συνηθισμένων ανθρώπινων περιορισμών φύλου, στη σφαίρα του θείου» σημειώνει ο Donggak Heo.

Η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να αντιμετωπίζει τη γραμμή αίματος του Παεκτού ως ιερή, υπερβατική ως προς το φύλο οντότητα, την οποία οι Βορειοκορεάτες στρατηγοί δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ανοιχτά τη ζωντανή ενσάρκωση της κληρονομιάς του Παεκτού. Η ιερότητα της γενεαλογίας των Κιμ υπερισχύει έτσι όλων των άλλων κοινωνικών συμβολαίων: το να αντιταχθεί κανείς στην Κιμ Τζου Αέ ισοδυναμεί με αντίθεση στη θεϊκή τάξη.

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα στη σύγχρονη ιστορία. Η ραγδαία άνοδλός της δείχνει ότι το ένστικτο επιβίωσης και απόλυτου ελέγχου της δυναστείας Κιμ υπερισχύει ακόμη και των βαθύτερων πατριαρχικών δομών εξουσίας — καθιστώντας τη διαδοχή της όχι απλώς πιθανή, αλλά στρατηγικά αναπόφευκτη, καταλήγει ο νοτιοκορεάτης ειδικός.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Σύνταξη
Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

