newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας βλέπει την κλιμάκωση του πυρηνικού προγράμματος στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 01:49

Το Συμβούλιο Ασφαλείας βλέπει την κλιμάκωση του πυρηνικού προγράμματος στη Βόρεια Κορέα

Η Ελλάδα εξέφρασε την ανησυχία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκτασης της παραγωγής σχάσιμου υλικού στη Γιονγκμπιόν, προειδοποίησε μιλώντας στο ΣΑ ΟΗΕ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης Ροζμαρι ΝτιΚάρλο.

Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο από τον Τζέιμς Μπερν, διευθύνοντα σύμβουλο του Open Source Centre,  δείχνουν συνεχιζόμενη καταστρατήγηση κυρώσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας «σαφές μοτίβο δραστηριότητας» που παραβιάζει τα ψηφίσματα 2371 (2017) και 2397 (2017).

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο μοτίβο παραβίασης των κυρώσεων του ΟΗΕ», δήλωσε ο κ. Μπερν. «Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί η επείγουσα ανάγκη μείωσης του πυρηνικού κινδύνου, αποτροπής οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και επίτευξης της πλήρους εξάλειψής τους», δήλωσε η κ. ΝτιΚάρλο.

Η κ. ΝτιΚάρλο κάλεσε τη Βόρεια Κορέα «να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς της υποχρεώσεις» και επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα προς τη διεθνή κοινότητα «να τηρεί τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας στις σχέσεις της με τη Βόρειο Κορέα».

Οι ΗΠΑ ζητούν περισσότερες κυρώσεις, Κίνα και Ρωσία την χαλάρωσή τους

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και στις αρχές του 2026, η Βόρεια Κορέα συνέχισε τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, περιλαμβανομένων πυραύλων μικρού βεληνεκούς, πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη του ΣΑ ΟΗΕ υπογράμμισαν ότι οι ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ υπονομεύουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ΝPT, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Αρκετοί επισήμαναν ότι η φερόμενη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία έχει εμβαθύνει τις γεωπολιτικές διαιρέσεις, ενώ το βέτο της Μόσχας πριν από δύο χρόνια που έληξε την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Επιτροπή Κυρώσεων 1718 αποδυνάμωσε την παρακολούθηση του καθεστώτος κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων και επαναφορά της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενώ η Κίνα και η Ρωσία τάσσονται υπέρ της χαλάρωσης των κυρώσεων και της ενίσχυσης του διαλόγου.

Η θέση της Ελλάδας για την ανάπτυξη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ

Η Ελλάδα στην τοποθέτηση της επανέλαβε τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σταματέκος επαναβεβαίωσε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1718 του ΣΑ ΟΗΕ και όλων των σχετικών μεταγενέστερων Αποφάσεων.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε επίσης ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Επίσης, επισήμανε τη στρατιωτική παρουσία της Β. Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Business
Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Κόσμος 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Σύνταξη
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Σύνταξη
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies