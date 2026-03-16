Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη -και πιθανή διάδοχό– του, παρακολούθησε δοκιμή πραγματικών πυρών πολλαπλών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η παρουσία του εκεί, σύμφωνα με αναλυτές, είναι πιθανή απάντηση στην συνεχιζόμενη στρατιωτική άσκηση ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, την οποία η Βόρεια Κορέα θεωρεί πρόβα εισβολής.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι ο Κιμ παρακολούθησε την άσκηση, στην οποία συμμετείχαν δώδεκα εκτοξευτές πυραύλων υπερακρίβειας διαμετρήματος 600 χιλιοστών στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Βόρειας Κορέας το Σάββατο.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε το Σάββατο ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας προς την ανατολική θάλασσα. Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε τις εκτοξεύσεις πρόκληση που παραβίασε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαγορεύουν οποιεσδήποτε βαλλιστικές δραστηριότητες από τη Βόρεια Κορέα.

«Πυρηνικές προειδοποιήσεις»

Το KCNA ανέφερε ότι ο Κιμ δήλωσε ότι η άσκηση θα προκαλέσει στους εχθρούς εντός της εμβέλειας των 420 χιλιομέτρων «ανησυχία» και θα τους κάνει να «κατανοήσουν βαθιά την καταστροφική δύναμης των τακτικών πυρηνικών όπλων». Η αναφορά αυτή ήταν σαφές ότι αφορούσε τη Νότια Κορέα και τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν εκεί.

«Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου εντός της εμβέλειας κρούσης του δεν θα μπορεί ποτέ να επιβιώσει», είπε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Παρέα με την κόρη-διάδοχο

Φωτογραφίες του KCNA έδειχναν τον Κιμ και την κόρη του, που φέρεται να ονομάζεται Κιμ Τζου Ε και είναι περίπου 13 ετών, να περπατούν κοντά σε τεράστια φορτηγά-βάσεις εκτόξευσης και να παρακολουθούν τα όπλα που εκτοξεύονται από αυτά.

Το νεαρό κορίτσι συνοδεύει τον πατέρα της σε πολυάριθμες εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως δοκιμές πυραύλων και στρατιωτικές παρελάσεις από τα τέλη του 2022, πυροδοτώντας εξωτερικές εικασίες ότι προορίζεται ως κληρονόμος του.

Οι ειδικοί λένε ότι οι μεγάλου μεγέθους εκτοξευτές πυραύλων της Βόρειας Κορέας θολώνουν τα όρια μεταξύ των συστημάτων πυροβολικού και των βαλλιστικών πυραύλων, επειδή μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους ώθηση και καθοδηγούνται εν πτήσει. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι ορισμένα από αυτά τα συστήματα είναι ικανά να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η εαρινή εκπαίδευση ΗΠΑ-Νότιας Κορέας «Ασπίδα της Ελευθερίας», μια άσκηση σε προσομοιωμένο σταθμό διοίκησης, πρόκειται να διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου. Η Βόρεια Κορέα συχνά αντιδρά στην άσκηση με τις δικές της δοκιμές όπλων και έντονη ρητορική.