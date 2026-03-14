Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πυραύλους στη θάλασσα της Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περίπου 10 μη αναγνωρισμένους βαλλιστικούς πυραύλους προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας την Πέμπτη, όπως επιβεβαίωσε το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ (JCS), κλιμακώνοντας τις εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο εν μέσω των εν εξελίξει στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ.

Οι εκτοξεύσεις ακολουθούν προηγούμενες αναφορές για δοκιμή βλημάτων και έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Πιονγιάνγκ προειδοποίησε για «τρομερές συνέπειες» λόγω των ετήσιων ασκήσεων.

Σύμφωνα με το JCS, οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας εντόπισαν τους πυραύλους να εκτοξεύονται από την περιοχή Σουνάν της Βόρειας Κορέας γύρω στις 1:20 μ.μ., με τροχιές κατευθυνόμενες προς την Ανατολική Θάλασσα.

Οι δοκιμές πυραύλων υπογραμμίζουν τη μακροχρόνια αντίθεση της Πιονγιάνγκ στις συνδυασμένες στρατιωτικές ασκήσεις της Σεούλ και της Ουάσιγκτον, τις οποίες η Βόρεια Κορέα συχνά χαρακτηρίζει ως πρόβα για εισβολή.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι οι πύραυλοι έφτασαν σε μέγιστο υψόμετρο περίπου 80 χιλιομέτρων και διένυσαν περίπου 340 χιλιόμετρα πριν πέσουν εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας.

Οι αρχές στο Τόκιο επιβεβαίωσαν τον συντονισμό με τις αμερικανικές δυνάμεις για την στενή παρακολούθηση της κατάστασης και τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

North Korea launched around 10 unidentified ballistic missiles toward the Sea of Japan, Seoul’s Joint Chiefs of Staff (JCS) said. The move comes days after Pyongyang warned of “terrible consequences” over the ongoing annual South Korea–US joint military drills.

Το πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και η διπλωματική αντιπαράθεση

Η Βόρεια Κορέα έχει διεξάγει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών πυραύλων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων ικανών να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του καθεστώτος έχουν επιφέρει πολλαπλές κυρώσεις από τον ΟΗΕ από το 2006, ωστόσο η Πιονγιάνγκ έχει απορρίψει συστηματικά τις διπλωματικές προτάσεις από την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ.

Αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα ξεκίνησαν τις ετήσιες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις τους, με την ονομασία «Επιχείρηση Ασπίδα της Ελευθερίας», οι οποίες διαρκούν από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν περίπου 28.500 Αμερικάνοι στρατιώτες που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, καθώς και αρκετές μοίρες μαχητικών αεροσκαφών. Η Βόρεια Κορέα έχει καταδικάσει επανειλημμένα αυτές τις ασκήσεις, περιγράφοντάς τες ως προκλητικές ενέργειες και πρόβα για πιθανή εισβολή.

Οι προσπάθειες για την επανέναρξη του διαλόγου έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Κιμ Μιν Σεοκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους επανέναρξης της διπλωματίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για μια άλλη σύνοδο κορυφής με τον Κιμ, αν και οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν το 2019 μετά την αποτυχία της δεύτερης συνόδου κορυφής τους.

Τα επόμενα βήματα

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας καταδίκασε έντονα τις εκτοξεύσεις πυραύλων, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και αποτελούν «σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια του ιαπωνικού λαού».

Το Τόκιο υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην Πιονγιάνγκ και τόνισε τη συνεχή συνεργασία με την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ για την παρακολούθηση των περαιτέρω εξελίξεων.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Σεούλ, η Ουάσιγκτον και το Τόκιο θα διατηρήσουν την ενισχυμένη επιτήρηση και την ανταλλαγή πληροφοριών για το υπόλοιπο διάστημα των ασκήσεων «Freedom Shield».