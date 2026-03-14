Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πυραύλους στη θάλασσα της Ιαπωνίας
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 19:15

Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πυραύλους στη θάλασσα της Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα έχει διεξάγει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών πυραύλων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων ικανών να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περίπου 10 μη αναγνωρισμένους βαλλιστικούς πυραύλους προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας την Πέμπτη, όπως επιβεβαίωσε το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ (JCS), κλιμακώνοντας τις εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο εν μέσω των εν εξελίξει στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ.

Οι εκτοξεύσεις ακολουθούν προηγούμενες αναφορές για δοκιμή βλημάτων και έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Πιονγιάνγκ προειδοποίησε για «τρομερές συνέπειες» λόγω των ετήσιων ασκήσεων.

Σύμφωνα με το JCS, οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας εντόπισαν τους πυραύλους να εκτοξεύονται από την περιοχή Σουνάν της Βόρειας Κορέας γύρω στις 1:20 μ.μ., με τροχιές κατευθυνόμενες προς την Ανατολική Θάλασσα.

Οι δοκιμές πυραύλων υπογραμμίζουν τη μακροχρόνια αντίθεση της Πιονγιάνγκ στις συνδυασμένες στρατιωτικές ασκήσεις της Σεούλ και της Ουάσιγκτον, τις οποίες η Βόρεια Κορέα συχνά χαρακτηρίζει ως πρόβα για εισβολή.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι οι πύραυλοι έφτασαν σε μέγιστο υψόμετρο περίπου 80 χιλιομέτρων και διένυσαν περίπου 340 χιλιόμετρα πριν πέσουν εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας.

Οι αρχές στο Τόκιο επιβεβαίωσαν τον συντονισμό με τις αμερικανικές δυνάμεις για την στενή παρακολούθηση της κατάστασης και τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και η διπλωματική αντιπαράθεση

Η Βόρεια Κορέα έχει διεξάγει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών πυραύλων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων ικανών να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του καθεστώτος έχουν επιφέρει πολλαπλές κυρώσεις από τον ΟΗΕ από το 2006, ωστόσο η Πιονγιάνγκ έχει απορρίψει συστηματικά τις διπλωματικές προτάσεις από την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ.

Αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα ξεκίνησαν τις ετήσιες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις τους, με την ονομασία «Επιχείρηση Ασπίδα της Ελευθερίας», οι οποίες διαρκούν από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν περίπου 28.500 Αμερικάνοι στρατιώτες που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, καθώς και αρκετές μοίρες μαχητικών αεροσκαφών. Η Βόρεια Κορέα έχει καταδικάσει επανειλημμένα αυτές τις ασκήσεις, περιγράφοντάς τες ως προκλητικές ενέργειες και πρόβα για πιθανή εισβολή.

Οι προσπάθειες για την επανέναρξη του διαλόγου έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Κιμ Μιν Σεοκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους επανέναρξης της διπλωματίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για μια άλλη σύνοδο κορυφής με τον Κιμ, αν και οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν το 2019 μετά την αποτυχία της δεύτερης συνόδου κορυφής τους.

Στρατιώτες του αμερικανικού και του νοτιοκορεατικού στρατού κατά τη διάρκεια κοινής άσκησης διάβασης ποταμού μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, η οποία αποτελεί μέρος της ετήσιας κοινής στρατιωτικής άσκησης «Freedom Shield», κοντά στη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τη Νότια από τη Βόρεια Κορέα, στο Γιόντσεον της Νότιας Κορέας, στις 14 Μαρτίου 2026.

Τα επόμενα βήματα

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας καταδίκασε έντονα τις εκτοξεύσεις πυραύλων, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και αποτελούν «σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια του ιαπωνικού λαού».

Το Τόκιο υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην Πιονγιάνγκ και τόνισε τη συνεχή συνεργασία με την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ για την παρακολούθηση των περαιτέρω εξελίξεων.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Σεούλ, η Ουάσιγκτον και το Τόκιο θα διατηρήσουν την ενισχυμένη επιτήρηση και την ανταλλαγή πληροφοριών για το υπόλοιπο διάστημα των ασκήσεων «Freedom Shield».

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Άμεσες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου σε Κύπρο ή Γαλλία – Η Βρετανία εξετάζει την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 18:59

Άμεσες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου σε Κύπρο ή Γαλλία – Η Βρετανία εξετάζει την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

