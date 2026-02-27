Όταν το κυβερνών κόμμα της Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε πρόσφατα μια συνάντηση υψηλού επιπέδου, οι ανακοινώσεις κινήθηκαν σε γνώριμα μονοπάτια: αταλάντευτη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος και ρητορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, μια φράση του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν προκάλεσε αίσθηση, όταν άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες «θα μπορούσαν να συνυπάρξουν», υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αναγνώριζε τη Βόρεια Κορέα ως νόμιμη πυρηνική δύναμη.

Πέρα όμως από τη γεωπολιτική, το συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας αποτέλεσε για πολλούς αναλυτές μια σπάνια ευκαιρία να παρατηρήσουν τα σημάδια που αφορούν το πιο ευαίσθητο ζήτημα του καθεστώτος: τη διαδοχή της εξουσίας.

Το ερώτημα του διαδόχου στη δυναστεία των Κιμ

Σύμφωνα με τον Guardian, η επικρατούσα άποψη μεταξύ των ειδικών είναι ότι ο Κιμ Γιονγκ Oυν έχει ήδη επιλέξει τη διάδοχό του: την κόρη του Κιμ Τζου Ε.

Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, η νεαρή θα αποτελέσει την τέταρτη γενιά ηγετών της οικογένειας Κιμ, που κυβερνά τη χώρα από την ίδρυσή της το 1948.

Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά απλή αφήγηση έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Τις τελευταίες εβδομάδες, αναλυτές και ειδικοί σε θέματα της κορεατικής χερσονήσου επισημαίνουν ότι η βαθιά πατριαρχική φύση της βορειοκορεατικής κοινωνίας ίσως αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάδειξη μιας γυναίκας στην απόλυτη εξουσία.

Ο δημοσιογράφος Μιτς Σιν, που καλύπτει τη Βόρεια Κορέα για το The Diplomat, χαρακτήρισε το καθεστώς «περισσότερο νεο-κομφουκιανική μοναρχία παρά σοσιαλιστικό κράτος».

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το πιο άμεσο και ίσως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Κιμ Τζου Ε είναι η βαθιά ριζωμένη αντίληψη περί φύλου.

Οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι –άνδρες κυρίως ηλικίας 60 και 70 ετών– ενδέχεται να δυσκολευτούν να αποδεχθούν μια νεαρή γυναίκα ως «ανώτατη ηγέτιδα».

Για αυτούς, η απόλυτη πίστη σε μια τέτοια φιγούρα δεν συνιστά απλώς πολιτισμική αλλαγή, αλλά δομική ανατροπή της ίδιας της λογικής του καθεστώτος.

🇰🇵 | Kim Jong Un y su hija adolescente Kim Ju Ae lucieron abrigos de cuero iguales en un importante desfile militar, lo que aumentó las especulaciones de que ella está siendo preparada para ser su sucesora. La agencia de inteligencia de Corea del Sur dice que probablemente ella… pic.twitter.com/Koan26Vxt0 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 26, 2026

Ανθρώπινη ασπίδα ή πραγματική διάδοχος;

Μια εναλλακτική ερμηνεία υποστηρίζει ότι η έντονη προβολή της Κιμ Τζου Ε ίσως λειτουργεί ως αντιπερισπασμός.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο πραγματικός διάδοχος θα μπορούσε να είναι ο φημολογούμενος μεγαλύτερος γιος του Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο το καθεστώς κρατά επιμελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντάς τον από τις διεθνείς μυστικές υπηρεσίες.

Άλλοι ειδικοί, πάντως, τονίζουν ότι στη Βόρεια Κορέα η πατριαρχία μπορεί να υποχωρεί μπροστά στην απόλυτη αρχή της «γραμμής αίματος του όρους Παεκτού» — του μυθικού θεμελίου νομιμοποίησης της δυναστείας των Κιμ.

Ο Σρέγιας Ρέντι, ανταποκριτής του NK News, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ιδέα ότι η άνοδος της Κιμ Τζου Ε είναι προδιαγεγραμμένη.

Κατά την άποψή του, η δημόσια προβολή της έχει περισσότερο θεατρικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως στοργικού πατέρα — όχι μόνο της κόρης του, αλλά ολόκληρου του έθνους.

Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης ενισχύει αυτή την αμφισημία.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ποτέ αναφέρει το όνομα της Κιμ Τζου Ε, αποκαλώντας τη απλώς «το σεβαστό, αγαπημένο παιδί» του ηγέτη.

Kim Jong-Un und seine Tochter Kim Ju-Ae bei einem gemeinsamen Auftritt – Sie wird einst die mächtigste Frau der Welt sein: «Oberster Führerin der Demokratischen Volksrepublik Korea». Kim Ju-Ae wirkt schon jetzt sehr routiniert:#DPRK #Korea pic.twitter.com/OpjjhAwuNt — Ria Cables (@_tacint) February 26, 2026

Ο ρόλος των νοτιοκορεατικών πληροφοριών

Σημαντικό μέρος των εικασιών προέρχεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η οποία ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται κοντά στο να ορίσει την κόρη του ως μελλοντική ηγέτιδα.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, ακαδημαϊκοί όπως ο Λέιφ-Έρικ Ίσλι του Πανεπιστημίου Ewha στη Σεούλ επισημαίνουν ότι η Κιμ Τζου Ε πιθανότατα δεν έχει ακόμη την ηλικία ή τον θεσμικό ρόλο για να συμμετάσχει επίσημα σε κομματικά όργανα.

Συμβολισμοί, εικόνες και μηνύματα

Η συνεχής παρουσία της Κιμ Τζου Ε σε δοκιμές όπλων, στρατιωτικές παρελάσεις και κρατικές εκδηλώσεις από το 2022 και μετά δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Το αποκορύφωμα ήρθε με την εμφάνισή της στο πλευρό του πατέρα της σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγιάνγκ, φορώντας ασορτί δερμάτινα παλτά.

Ο αναλυτής Λιμ Εουλ-τσουλ τόνισε ότι στη βορειοκορεατική πολιτική σημειολογία, τέτοιες ενδυματολογικές επιλογές συνδέονται άμεσα με την εικόνα του ηγέτη ως εγγυητή της εθνικής ασφάλειας.

Όταν αυτός ο συμβολισμός μεταφέρεται στη μικρή του κόρη, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Ένα ανοιχτό μέλλον για την Bόρεια Κορέα

Παρά τις έντονες ενδείξεις, το καθεστώς της Πιονγιάνγκ δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα τα χαρτιά του. Η στρατηγική της «αναμονής και παρατήρησης» φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα ένα σύστημα που βασίζεται στον έλεγχο, τον συμβολισμό και τη σταδιακή προετοιμασία της κοινής γνώμης.

Είτε η Κιμ Τζου Ε προορίζεται πράγματι για την κορυφή της εξουσίας είτε λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου, ένα είναι βέβαιο: στη Βόρεια Κορέα, ακόμη και η παρουσία ενός παιδιού στο πλευρό του ηγέτη μπορεί να αποτελεί μήνυμα με τεράστια πολιτική βαρύτητα.