15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Ο οργανισμός εποπτείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα ενισχύει τα πυρηνικά της όπλα
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 09:39

Ο οργανισμός εποπτείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα ενισχύει τα πυρηνικά της όπλα

Τον Μάρτιο ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε δηλώσει πως η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης

Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «πολύ σημαντική» πρόοδο όσον αφορά την ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, με την πιθανή προσθήκη μιας νέας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. 

Ο εμπλουτισμός ουρανίου μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική και, σύμφωνα με τους ειδικούς, πιο αποτελεσματική οδό για την απόκτηση υλικού κατάλληλου για την κατασκευή όπλων, εκτός από την επανεπεξεργασία αναλωμένου πλουτωνίου που εξάγεται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. 

Μιλώντας στη Σεούλ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε την ταχεία αύξηση της δραστηριότητας στον αντιδραστήρα ισχύος πέντε μεγαβάτ, στη μονάδα επανεπεξεργασίας, σε έναν αντιδραστήρα ελαφρού νερού και σε άλλες εγκαταστάσεις στο πυρηνικό συγκρότημα Γιονγκμπιόν της Βόρειας Κορέας. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι φτάνει για συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 15 Απριλίου 2026.

Οι πυρηνικές κεφαλές στο πυρηνικό πρόγραμμα στη Βόρεια Κορέα

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας εκτιμάται σε μια δεκάδα πυρηνικών κεφαλών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας ενδείξεις δραστηριότητας όπως η λειτουργία ενός αντιδραστήρα ελαφρού νερού και η ενεργοποίηση άλλων εγκαταστάσεων εκτός του Γιονγκμπιόν. 

«Όλα αυτά υποδηλώνουν μια πολύ σοβαρή αύξηση των δυνατοτήτων της ΛΔΚ στον τομέα της παραγωγής πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Γκρόσι, χρησιμοποιώντας τα αρχικά της επίσημης ονομασίας της Βόρειας Κορέας, Δημοκρατία του Λαού της Κορέας. 

Ο οργανισμός παρακολούθησης είχε παρατηρήσει την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης παρόμοιας με τις αίθουσες εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν, είπε, προσθέτοντας ότι η ανάλυση των εξωτερικών χαρακτηριστικών έδειξε σημαντική επέκταση της ικανότητας εμπλουτισμού. 

Ο Γκρόσι δήλωσε σε συνάντηση των διοικητών του οργανισμού αυτό το μήνα ότι παρακολουθούσε ένα νέο κτίριο στο Γιονγκμπιόν με ομοιότητες με μια εγκατάσταση εμπλουτισμού στο Κανγκσόν, μια άλλη βασική πυρηνική τοποθεσία κοντά στην πρωτεύουσα, Πιονγιάνγκ. 

Οι δορυφορικές εικόνες  

Δορυφορικές εικόνες από τον Απρίλιο υποστήριξαν την αξιολόγηση του ΔΟΑΕ, ανέφερε τη Δευτέρα το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών με έδρα τις ΗΠΑ. 

Οι εικόνες έδειχναν την ολοκλήρωση ενός εργοστασίου εμπλουτισμού ουρανίου, ικανό να παράγει υλικό κατάλληλο για όπλα, ανέφερε το κέντρο σε έκθεση. 

Εικόνα που παρουσιάζει το Εργαστήριο Ραδιοχημείας και το νέο κτίριο στο Γιονγκμπιόν, 2 Απριλίου 2026. Πνευματικά δικαιώματα © CNES 2026, Διανομή Airbus DS.

Την Τετάρτη, ο Γκρόσι δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν είχε δει καμία απόδειξη χρήσης ρωσικής τεχνολογίας στο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας. 

Οι αναφορές σε μια συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες πέρυσι φαινόταν να περιορίζονται σε μη στρατιωτικά πυρηνικά έργα, αν και ήταν πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, πρόσθεσε. 

«Η στροφή προς τα πυρηνικά όπλα δεν θα προσφέρει ποτέ σε καμία χώρα αυξημένη ασφάλεια», δήλωσε ο Γκρόσι, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να προκαλέσει διάδοση. 

Το σχέδιο της Νότια Κορέας για πυρηνικά υποβρύχια   

Όσον αφορά το πρόγραμμα της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων, ο Γκρόσι δήλωσε ότι κάλεσε τη Σεούλ να συνεργαστεί στενά με τον οργανισμό για την αποτροπή των κινδύνων διάδοσης, με επίσημες συνομιλίες να ξεκινούν για το θέμα. 

Οι ναυτικοί αντιδραστήρες θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς το πυρηνικό καύσιμο στα υποβρύχια μπορεί να παραμείνει χωρίς επιθεώρηση για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια των αποστολών. 

«Είναι ουσιαστικής σημασίας αυτή η δραστηριότητα να μην ευνοεί τη διάδοση πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ θα επιδιώξει μια «αδιάσειστη εγγύηση» κατά οποιασδήποτε εκτροπής του υλικού. 

Οι φιλοδοξίες της Νότιας Κορέας στον τομέα των υποβρυχίων προχώρησαν μετά την οριστικοποίηση των κοινών μέτρων για το εμπόριο και την ασφάλεια μεταξύ του Προέδρου Λι Τζέ Μιουνγκ και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, στο πλαίσιο των οποίων η Ουάσιγκτον ενέκρινε το σχέδιο του συμμάχου της για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων. 

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

