Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ ανακοινώνει σχέδια για την πυρηνική αποτροπή

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι το επερχόμενο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος θα αποκαλύψει τα σχέδια της επόμενης φάσης για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτροπής πυρηνικού πολέμου της χώρας, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδήσεων KCNA την Τετάρτη.

Ο Κιμ διεύθυνε την επιτυχή δοκιμή ενός συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων μεγάλου διαμετρήματος την Τρίτη, ανέφερε το KCNA. Η άσκηση κατέδειξε σημαντικές βελτιώσεις στην ισχύ κρούσης, την κινητικότητα και την ακρίβεια του όπλου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του που αναφέρθηκαν σύμφωνα με όσα μετέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Είναι σημαντική πολιτική του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος να οικοδομήσει μια αξιόπιστη επιθετική ικανότητα και στρατηγική αποτροπής για να ματαιώσει κάθε προσπάθεια του εχθρού να πυροδοτήσει ένοπλη σύγκρουση, δήλωσε στο πρακτορείο της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ αναφέρει πως η δοκιμή αποτροπής που θα γίνει θα βασανίσει ψυχικά τους εχθρούς

«Αυτή η δοκιμή θα αποτελέσει πηγή βασανιστικής ψυχικής αγωνίας και σοβαρής απειλής για τις δυνάμεις που προσπαθούν να προκαλέσουν στρατιωτική αντιπαράθεση μαζί μας», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία καταδίκασαν την Τρίτη την εκτόξευση πιθανών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς από τη Βόρεια Κορέα προς τη θάλασσα στα ανατολικά παράλια της χώρας. Η Βόρεια Κορέα έχει αψηφήσει την απαγόρευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχόλιό του για το επερχόμενο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες.