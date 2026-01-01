O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν
- Ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα - Εντυπωσιακό ρεκόρ 20ετίας για τον Γαλάτη ήρωα
- O Μασκ οραματίζεται τα ρομπότ αλλά μπορεί να τον προλάβει η Κίνα
- Ένας νεκρός ο απολογισμός του τροχαίου στην εθνική οδό στους Αγίους Θεοδώρους – Βίντεο ντοκουμέντο
- Σέρρες: Νέα στοιχεία πίσω από την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Τι λένε οι δικοί του άνθρωποι
Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας που αναπτύχθηκαν και πολεμούν σε «ξένη γη» εξήγε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις ένοπλες δυνάμεις που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025, από επίσημο μέσο ενημέρωσης.
Παράλληλα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναφέρθηκε στη συμμαχία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα. «Καθώς σε όλη τη χώρα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, καθώς πολεμάτε γενναία σε πεδία μαχών σε ξένη γη, ακόμη κι αυτή τη στιγμή, εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας σας», ανέφερε ο βορειοκορεάτης ηγέτης, το μήνυμα του οποίου μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Πρόσθεσε πως «δείξτε γενναιότητα. Πίσω σας έχετε την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα».
Χιλιάδες στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στο πλευρό της Ρωσίας
Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 600 βορειοκορεάτες αξιωματικοί σκοτώθηκαν.
Σε αντάλλαγμα η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, επισημαίνουν αναλυτές. Στο μήνυμά του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους άνδρες του διότι ενίσχυσαν την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».
- Πούτιν: Η CIA διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε το σπίτι του ρώσου προέδρου
- Ιανουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Έκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα
- Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
- Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/1): Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι και τα πρώτα ματς του 2026
- Κάηκε γοτθικός ναός του 1884 στο Άμστερνταμ από πυροτεχνήματα
- Αρκάς: Η πρώτη καλημέρα του 2026
- Δυο 18χρονοι νεκροί στη Γερμανία κατά τη διάρκεια ρίψεων πυροτεχνημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις