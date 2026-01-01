O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας που αναπτύχθηκαν και πολεμούν σε «ξένη γη» εξήγε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις ένοπλες δυνάμεις που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025, από επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναφέρθηκε στη συμμαχία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα. «Καθώς σε όλη τη χώρα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, καθώς πολεμάτε γενναία σε πεδία μαχών σε ξένη γη, ακόμη κι αυτή τη στιγμή, εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας σας», ανέφερε ο βορειοκορεάτης ηγέτης, το μήνυμα του οποίου μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Πρόσθεσε πως «δείξτε γενναιότητα. Πίσω σας έχετε την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα».

Χιλιάδες στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 600 βορειοκορεάτες αξιωματικοί σκοτώθηκαν.

Σε αντάλλαγμα η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, επισημαίνουν αναλυτές. Στο μήνυμά του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους άνδρες του διότι ενίσχυσαν την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».