Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία υπόσχεται αέναη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη στην πολιτική του ρώσου προέδρου, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA (στη φωτογραφία αρχείου από Sputnik/Reuters, επάνω, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αριστερά, με τον Κιμ).

«Πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας για το καλό σας και της Ρωσίας»

«Θα σέβομαι ανεπιφύλακτα και θα υποστηρίζω αέναα όλες τις πολιτικές και τις αποφάσεις σας, πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας για το καλό σας και της Ρωσίας», ανέφερε ο Κιμ στην επιστολή του προς τον Πούτιν, σύμφωνα με το KCNA.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική συνεργασία τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκτός από την αποστολή στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει στείλει στην Πιονγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, επισημαίνουν αναλυτές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Δεσμοί αίματος»

Στο ευχετήριο μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο ενόψει της νέας χρονιάς, ο βορειοκορεάτης ηγέτης ανέφερε ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας.

Ο Κιμ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος» στα ίδια χαρακώματα, αναφερόμενος στην αποστολή χιλιάδων βορειοκορεατών στρατιωτών στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο.