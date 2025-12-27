Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.
Στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, τόνισε χθες Παρασκευή ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ενόψει της νέας χρονιάς (στη φωτογραφία αρχείου του Sputnik/Vladimir Smirnov via Reuters, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Κιμ).
Οπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ο Κιμ δήλωσε μεταξύ άλλων πως το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος» στα ίδια χαρακώματα, αναφερόμενος στην αποστολή χιλιάδων βορειοκορεατών στρατιωτών στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο.
Κατά την υποδοχή, στις 13 Δεκεμβρίου, Συντάγματος Μηχανικού του Στρατού, ο Κιμ ανέφερε πως εννέα βορειοκορεάτες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 120ήμερης ανάπτυξής τους στη Ρωσία.
Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά την στρατιωτική συνεργασία τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
Στρατιωτική συνεργασία
Εκτός από την αποστολή στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει στείλει στην Πιονγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, σύμφωνα με αναλυτές.
Πηγή: ΑΠΕ
- Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
