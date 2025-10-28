newspaper
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 02:30

Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων – KCNA (φωτογραφία του Sputnik/Vyacheslav Prokofyev via Reuters, από τη συνάντηση στο Κρεμλίνο).

Η ΥΠΕΞ της Β. Κορέας μετέφερε στον Πούτιν τους «αδελφικούς χαιρετισμούς» του Κιμ Γιονγκ Ουν

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με το KCNA.

Η Τσε Σον Χούι μετέφερε στον ρώσο πρόεδρο τους «αδελφικούς χαιρετισμούς» του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας σχετικά με τη συνεργασία των δύο χωρών, στο πλαίσιο της οποίας η Βόρεια Κορέα ενισχύει στρατιωτικά τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία σε αντάλλαγμα για την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας είχε επίσης συνομιλίες με τον ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ για τις διεθνείς εξελίξεις, στις οποίες διαπιστώθηκε σύμπλευση απόψεων σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.

Υποστήριξη στη Ρωσία

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Τσε-Λαβρόφ, η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας εξέφρασε την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ρωσίας «να ξεριζώσει τα αίτια της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ εξέφρασε την υποστήριξη της Μόσχας στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να προστατεύσει τα συμφέροντα ασφαλείας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως μεταδίδει το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ

