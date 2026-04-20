Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα

newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Κόμματα 20 Απριλίου 2026, 02:53

Επιτυχημένες δοκιμές πέντε βαλλιστικών πυραύλων Hwasongpho-11, έκανε η Βόρεια Κορέα, υπό το βλέμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και της Κιμ Τζου Ε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στη θάλασσα την Κυριακή, επιταχύνοντας τις εκτοξεύσεις πυραύλων εν μέσω των εντάσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν και των συζητήσεων για πιθανές συναντήσεις με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η έντονη πυραυλική δραστηριότητα της Πιονγιάνγκ – αυτή ήταν η τέταρτη εκτόξευση αυτού του είδους αυτό το μήνα και η έβδομη για το έτος – αποσκοπεί στο να επιδείξει τις δυνατότητες αυτοάμυνας της χώρας, ενώ παράλληλα αποκτά διεθνή διαπραγματευτική ισχύ, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

«Οι εκτοξεύσεις πυραύλων μπορεί να είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι – σε αντίθεση με το Ιράν – διαθέτουμε δυνατότητες αυτοάμυνας», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου της Νότιας Κορέας, Κιμ Κι-τζούνγκ. «Η Βόρεια Κορέα φαίνεται επίσης να ασκεί προληπτική πίεση και να επιδεικνύει τη δύναμή της πριν εμπλακεί σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα», πρόσθεσε.

Συνολικά πέντε τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς μια περιοχή-στόχο κοντά σε ένα νησί στα ανατολικά παράλια της χώρας, σε απόσταση 136 χλμ., χτυπώντας μια έκταση περίπου 12,5–13 εκταρίων και αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά τους σε συνθήκες μάχης.

Ο πόλεμος στο Ιράν «δικαιώνει» τον Κιμ για την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος διαρκεί επτά εβδομάδες και έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, θα μπορούσε να ενισχύσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με ειδικούς και πρώην αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προετοιμάζεται για μια σύνοδο κορυφής στην Κίνα τον επόμενο μήνα, και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ έχουν εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Δεν υπάρχουν δημόσια γνωστά σχέδια για οποιεσδήποτε συναντήσεις.

Ο Λι εξέφρασε πρόσφατα τη λύπη του προς τη Βόρεια Κορέα για τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Νότια Κορέα, λαμβάνοντας σπάνια κοπλιμέντα από την Πιονγιάνγκ, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Οι πύραυλοι της Κυριακής εκτοξεύθηκαν από την περιοχή κοντά στην πόλη Σίνπο, στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, προς τη θάλασσα γύρω στις 6:10 π.μ. (21:10 GMT το Σάββατο) και διένυσαν απόσταση περίπου 140 χλμ, σύμφωνα με δήλωση του στρατού της Νότιας Κορέας.

H Νότια Κορέα κάλεσε την Πιονγιάνγκ να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι πύραυλοι πιστεύεται ότι έπεσαν κοντά στην ανατολική ακτή της Κορεατικής Χερσονήσου και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Το προεδρικό μέγαρο της Νότιας Κορέας, το «Μπλε Σπίτι», συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας τις εκτοξεύσεις ως πρόκληση που παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Προέτρεψε την Πιονγιάνγκ να «σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες».

Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «πολύ σοβαρές» προόδους στην ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, με την πιθανή προσθήκη μιας νέας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Στα τέλη Μαρτίου, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ δήλωσε ότι η ιδιότητα της Πιονγιάνγκ ως πυρηνικής δύναμης είναι μη αναστρέψιμη και ότι η επέκταση ενός «αυτοαμυντικού πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου» είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies