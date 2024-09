Ποια είναι η συνωμοσιολόγος Laura Loomer που βρίσκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ;

Η παρουσία της συνωμοσιολόγου Laura Loomer δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες ημέρες έχει εγείρει ερωτήματα, μεταξύ άλλων και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, σχετικά με την επιρροή που μπορεί να έχει πάνω του η αμφιλεγόμενη πρώην υποψήφια για το Κογκρέσο.

Η Loomer είναι γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της και για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης της άποψης ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν «εσωτερική δουλειά» που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Συμμετείχε με τον Τραμπ σε εκδήλωση την Τετάρτη για τον εορτασμό των επιθέσεων, προκαλώντας την οργή ορισμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Και την Τρίτη, η 31χρονη ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με το αεροπλάνο του Τραμπ για το προεδρικό debate στην πόλη.

Πόσο τον επηρεάζει;

Ίσως η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή αυτής της συζήτησης ήταν όταν ο Τραμπ επανέλαβε έναν αβάσιμο ισχυρισμό ότι παράνομοι μετανάστες από την Αϊτή έτρωγαν κατοικίδια ζώα σε μια μικρή πόλη του Οχάιο. «Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί», είπε.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν αργότερα στο BBC Verify ότι δεν υπήρξαν «αξιόπιστες αναφορές» ότι κάτι τέτοιο έχει πράγματι συμβεί.

«Ανεξάρτητα από τις όποιες προστατευτικές μπάρες έχει βάλει η εκστρατεία του Τραμπ πάνω της, δεν νομίζω ότι λειτουργεί»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επαναλάμβανε ισχυρισμούς που είχε ακούσει στην τηλεόραση, αλλά η αβάσιμη θεωρία είχε διατυπωθεί και από τα χείλη της Loomer μόλις μία ημέρα πριν από το debate.

Αν και το επίπεδο επιρροής της Loomer στον Τραμπ δεν είναι ξεκάθαρο, αν και ο JD Vance είχε επαναλάβει την παραπάνω θεωρία, η παρουσία της Loomer στο debate οδήγησε τους Ρεπουμπλικανούς να την κατηγορήσουν για όσα είπε σχετικά ο Τραμπ.

Ανώνυμη πηγή προσκείμενη στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Semafor ότι ανησυχούσαν «100%» για τη στενή σχέση της Loomer με τον Τραμπ.

«Ανεξάρτητα από τις όποιες προστατευτικές μπάρες έχει βάλει η εκστρατεία του Τραμπ πάνω της, δεν νομίζω ότι λειτουργεί», ανέφερε η πηγή.

❤️ if you think Trump is schtupping Laura Loomer? pic.twitter.com/K5juTY8fSf — Morgan J. Freeman (@mjfree) September 13, 2024

They haven’t left each other’s side. This is really weird. Laura Loomer. pic.twitter.com/1vTCm9o1RV — Morgan J. Freeman (@mjfree) September 13, 2024

Μια άλλη πηγή, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ότι η Loomer δεν παρενέβαινε στις προετοιμασίες του debate και δήλωσε ότι ήταν «θετικό άτομο για να είναι κανείς κοντά της».

Γεννημένη στην Αριζόνα το 1993, η αυτοαποκαλούμενη ερευνήτρια δημοσιογράφος έχει εργαστεί ως ακτιβίστρια για οργανισμούς όπως το Project Veritas και το Infowars του Alex Jones.

Το 2020 κατέβηκε —με την υποστήριξη του Τραμπ— ως υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη Φλόριντα, αλλά έχασε από τη Δημοκρατική Λόις Φράνκελ.

Laura Loomer flew with former President Trump to Philadelphia for the debate. pic.twitter.com/gVFqtVTsb4 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 10, 2024

Προσπάθησε ξανά δύο χρόνια αργότερα, όταν έβαλε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για να εκθρονίσει τον εκπρόσωπο Ντάνιελ Γουέμπστερ σε προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών σε διαφορετική περιφέρεια της Φλόριντα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Τώρα, είναι γνωστή για την ηχηρή υποστήριξή της στον Τραμπ και για την προώθηση μιας μακράς σειράς θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η Κάμαλα Χάρις δεν είναι μαύρη και ότι ο γιος του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος έστελνε κρυφά μηνύματα που καλούσαν σε δολοφονία του Τραμπ.

Οι αναρτήσεις αυτές την οδήγησαν στην απαγόρευση συμμετοχής της σε διάφορες πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Instagram και ακόμη, σύμφωνα με την ίδια, στην Uber και τη Lyft, επειδή έκανε προσβλητικά σχόλια για τους μουσουλμάνους οδηγούς. Κάποτε περιέγραψε τον εαυτό της ως «περήφανη ισλαμοφοβική».