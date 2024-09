Μία μέρα μετά το προεδρικό debate που έγινε στις ΗΠΑ, τα ΜΜΕ εκτιμούν πως η Κάμαλα Χάρις ήταν η μεγάλη νικήτρια, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τις εκτιμήσεις έρχεται να επιβεβαιώσει και το εξώφυλλο του «Time», που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γκολφ καρτ, εγκλωβισμένο σε μία ανηφόρα και τη φράση «Σε μπελάδες».

Συγκεκριμένα, το περιοδικό αναφέρει ότι «Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ είναι τόσο διαφορετικοί, όσο όλα τα ντουέτα στην παγκόσμια Ιστορία. Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απέναντι σε μία εισαγγελέα καριέρας και πολιτικό. Ο γιος ενός προνομιούχου απέναντι σε μία κόρη μέσης τάξης μονογονεϊκής οικογένειας.

Ένας παράτολμος, μία προσεκτική. Έρχονται από διαφορετικές ακτές, διαφορετικές γενιές, διαφορετικό φορολογικό υπόβαθρο. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι τους είδαν τον έναν δίπλα στον άλλον», σχολίασε το περιοδικό για το ιστορικό debate.

Το «Time» αναφέρεται στις γκριμάτσες του Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, όποτε του έκανε μία σοβαρή ερώτηση η Κάμαλα Χάρις. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ακολούθησε την στρατηγική του… δολώματος, θέλοντας να οδηγήσει τον μεγιστάνα σε αρκετές άβολες για τον ίδιο αλήθειες.

«Στα εννέα χρόνια από τότε που ο Τραμπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο, κανένας αντίπαλος -Δημοκράτης ή Ρεπουμπλικάνος- δεν τον αντιμετώπισε τόσο ψύχραιμα», σημειώνει το Time.

TIME’s new cover: How Kamala Harris knocked Donald Trump off course https://t.co/GrCofd8PKV pic.twitter.com/fQc1qrilpH

— TIME (@TIME) September 11, 2024