Ο Βινίσιους είπε «όχι» στην μυθική πρόταση από Σαουδική Αραβία

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεταγραφικά «σενάρια» των τελευταίων ημερών, καθώς το όνομα του διεθνούς άσου της «βασίλισσας» εμφανίζεται στην κορυφή μεταγραφικής λίστας ομάδων απ’ την Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Σαουδάραβες έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να δελεάσουν τον 24χρονο άσο της ισπανικής ομάδας, αλλά αν έχει βάση το σημερινό ρεπορτάζ της Marca, μάλλον δεν τα κατάφεραν.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει πως ο Βινίσιους δέχθηκε μια φανταστική προσφορά από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, για υπογραφή πενταετούς συμβολαίου.

Πόσα ήταν τα λεφτά που πρόσφεραν οι Σαουδάραβες στον Βραζιλιάνο άσο; Κάτι παραπάνω από 970 εκατ. ευρώ και το ποσό προκαλεί… ζάλη.

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι Σαουδάραβες για να πείσουν τον Βινίσιους να φύγει από την Μαδρίτη, αλλά το ρεπορτάζ της Marca αναφέρει ότι ο παίκτης απάντησε μ’ ένα μεγαλοπρεπές όχι στην εξωπραγματική πρόταση που του έγινε.

Vinicius Junior will snub a move to Saudi Arabia to sign a new contract with Real Madrid 🤝https://t.co/ppczZj4gXF pic.twitter.com/mte7Y5tF2L

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 24, 2025