«Ο Βινίσιους κινδυνεύει με διετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο» (pic)

Ο Βινίσιους είναι έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για πέντε ακόμη χρόνια, όμως η «Marca»… προειδοποιεί τον Βραζιλιάνο, ώστε να μην προτρέχει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκυρης ισπανικής εφημερίδας, ο 24χρονος εξτρέμ κατηγορείται για το ότι είναι ιδιοκτήτης αρκετών ομάδων ποδοσφαίρου, κάτι που θεωρείται παράνομο σύμφωνα με τη FIFA.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου από τη πλευρά της έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις των κανονισμών της. Μάλιστα όπως τονίζει το ισπανικό Μέσο, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος ο Βινίσιους, η τιμωρία του μπορεί να είναι μέχρι και δύο χρόνια αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vini Jr. could be BANNED from playing football for two years due to the fact that he has links to owning multiple clubs. 🇧🇷⚖️😱

👉 FIFA are investigating him for breaking their rules against conflict of interests.

(Source: @MARCA) pic.twitter.com/FpIv3dFkbc

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 23, 2025