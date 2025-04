Λευκός τίγρης κατασπάραξε το χέρι υπαλλήλου τσίρκου στην πόλη Τάντα της Αιγύπτου.

Το τρομακτικό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο. Όπως φαίνεται το ζώο βρίσκεται μέσα στο κλουβί μαζί με τους υπόλοιπους τίγρεις. Ξαφνικά για άγνωστο —φαινομενικά— λόγο επιτίθεται στον υπάλληλο που βρίσκεται έξω από το κλουβί.

Αμέσως οι θεατές ξεσπούν σε κραυγές τρόμου και απομακρύνονται από την κεντρική σκηνή. Την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού σπεύδουν να βοηθήσουν τον συνάδερφό τους.

Ο λευκός τίγρης εξακολουθεί να κρατά τον άντρα, με το χέρι του να βρίσκεται στο στόμα του άγριου ζώου.

Το βίντεο με την επίθεση:

Circus horror: The animal show takes a shocking turn into a nightmare as a white tiger pounces on the worker & gnaws at his arm amid panic among the crowd in the Egyptian city of Tanta

He was rushed to hospital where doctors tried to save his arm #Tanta #Egypt pic.twitter.com/960Papln59

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) April 2, 2025