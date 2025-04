Spice Girls ξανά μαζί; «Κάτι θα γίνει» λέει η Ginger Spice

H Tζέρι Χόρνερ, η Ginger Spice της πιο επιτυχημένης girl band της Βρετανίας, είναι πλέον συγγραφέας, μητέρα και ντύνεται στα λευκά. Όμως η Χάλιγουελ δεν ξεχνά το παρελθόν της ούτε τις υπόλοιπες Spice της παρέας που έγραψαν ιστορία στα τσαρτς ως το πιο επιτυχημένο γκρουπ γυναικών της ποπ σκηνής στη μουσική σκηνή.

Η τελευταία φορά που οι Spice Girls επανενώθηκε ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Τώρα η Τζέρι Χόρνερ (φέρει πλέον το επώνυμο του συζύγού της) άφησε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να γίνει ένα μουσικό reunion της μπάντας που καθιέρωσε τις Χάλιγουελ, 52, Βικτόρια Μπέκαμ, Έμα Μπάτον, Mέλανι Σίλσομ και Μέλανι Μπράουν.

Δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση τους, στους Ολυμπιακούς του 2012, η Ginger Spice είπε στους Times, ότι «ελπίζε να επιστρέψουν μαζί ως συλλογικότητα».

«Είναι πιο όμορφο να επιστρέψουμε ως ένα», είπε.

Η Χόρνερ μίλησε επίσης για τον θαυμασμό της για τις συναδέλφους της και την πορεία τους μετά τη διάλυση ως σόλο δημιουργοί και τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ αγαπημένες.

«Αγαπάμε η μία την άλλη. Τις αγαπώ, νοιάζομαι για αυτές, θέλουμε το καλύτερο ο ένας για τον άλλον», είπε η Ginger Spice. «Μοιραστήκαμε κάτι τόσο μνημειώδες. Πάντα πιστεύαμε η μία στην άλλη, είχαμε εμπιστοσύνη η μία στην άλλη, κάτι που είναι όμορφο».

Οι θαυμαστές των Spice Girls φωνάζουν για μια επανένωση εδώ και χρόνια και η είδηση για reunion επανέρχεται ξανά και ξανά και ξανά…

Οι Mel B (Scary Spice), Melanie C (Sporty Spice), Έμα Μπάντον (Baby Spice), Τζέρι Χάλιγουελ (Ginger Spice) και Βικτόρια Μπέκαμ (Posh Spice) κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, πουλώντας περισσότερα από 50 εκατομμύρια άλμπουμ καθιερώνοντας το «girl power» μουσικό κίνημα.

Τα πρώην μέλη ξαναβρέθηκαν στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της Μπέκαμ τον Απρίλιο του 2024. Στη συνάντηση τους της αφιέρωσαν το τραγούδι τους Mama του 1996 με τον γιο της, Κρουζ, στην κιθάρα.

Το κουιντέτο χόρεψε επίσης το τραγούδι του Stop του 1997 μπροστά στους καλεσμένους.

«Η καλύτερη νύχτα όλων των εποχών! Χρόνια πολλά για μένα! Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ! #SpiceUpYourLife» δημοσίευσε η 50χρονη Μπέκαμ στο Instagram της.

Η μπάντα -εκτός της Βικτόρια- έκανε περιοδεία με εμφανίσεις τους σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα κορίτσια καθώς ανακοινώνουν τις πρώτες ημερομηνίες τους από τότε που εμφανιστήκαμε μαζί το 2012!» έγραψε τότε στο Instagram για να υποστηρίξει το συγκρότημα.

«Δεν θα συμμετέχω με τα κορίτσια μου στη σκηνή, αλλά το να είμαι στα Spice Girls ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μου και τους εύχομαι τόση αγάπη και διασκέδαση καθώς θα επιστρέψουν στην αρένα. Ξέρω ότι θα κάνουν ένα καταπληκτικό σόου και οι φανταστικοί θαυμαστές παρελθόν και παρόν θα περάσουν υπέροχα! X vb #spicegirls #friendshipneverends».

Spice Girls όπως φεμινισμός

Με αφορμή τα 24 χρόνια από την ίδρυση τους και την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τραγουδιού τους Wannabe, το Channel 4 δημιούργησε ντοκιμαντέρ για την ιστορία του βρετανικού γυναικείου συγκροτήματος της ποπ.

«Η ιδέα της αξιοποίησης της ιστορίας των απίστευτα δημοφιλών και πρωτοπόρων κοριτσιών, των Spice Girls για την αφήγηση μιας πολυεπίπεδης κοινωνικής ιστορίας ήταν πολύ καλή για να προσπεραστεί» είχε πει η Αλίσα Πόμεροϊ, υπεύθυνη ντοκιμαντέρ του Channel 4.

«Οι Spice Girls αντιπροσώπευσαν και επηρέασαν μια γενιά γυναικών και τώρα, σχεδόν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους, η ιστορία τους ρίχνει φως στην εποχή του σύγχρονου φεμινισμού με τρόπους που μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως για πρώτη φορά» πρόσθεσε.

Οι Spice Girls, που αρχικά διαλύθηκαν το 1999 μετά από εννέα single στο νούμερο ένα των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, επανενώθηκαν για δύο περιοδείες το 2007 και το 2019 εκτός από την Posh.

Ενώ η επιστροφή τους το 2007 καταγράφηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC, Giving You Everything, η ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ του Channel 4 ήρθε μετά την είδηση της περιοδείας τους.

Το Wannabe το πιο αναγνωρίσιμο σινγκλ όλων των εποχών

Διαδικτυακό πείραμα ανέδειξε το σινγκλ Wannabe των Spice Girls ως το πιο «πιασάρικο» και αναγνωρίσιμο τραγούδι στην πρόσφατη ιστορία της μουσικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 2,3 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσουν το χιτ των Spice Girls, ενώ άλλα εξίσου δημοφιλή τραγούδια τα κατάλαβαν μετά τα πέντε δευτερόλεπτα.

Οι ερευνητές του πειράματος διαπίστωσαν ότι το Wannabe ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερα από 220 γνωστά τραγούδια από τη δεκαετία του ’40.

Οι Βρετανοί ερευνητές – που για τη συγκεκριμένη μελέτη συνεργάστηκαν με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – έστησαν ένα online διαδικτυακό παιχνίδι με τίτλο Hooked On Music.

Περισσότεροι από 12.000 συμμετέχοντες κάθε ηλικίας κλήθηκαν να αναγνωρίσουν ένα τραγούδι ανάμεσα σε 1.000 πολύ γνωστά κομμάτια που ξεχώρισαν περίπου τα τελευταία 70 χρόνια.

Δεύτερο στη λίστα έρχεται το Mambo No 5 του Lou Bega (με χρόνο αναγνώρισης τα 2,38 δευτερόλεπτα και τρίτο το Eye of the tiger των Survivor (2,62 δευτερόλεπτα).