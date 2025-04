Μπρους Σπρίνγκστιν: Με επτά άλμπουμ-έκπληξη επιστρέφει ο μουσικός απ’το Νιου Τζέρσεϊ

Αν νομίζατε πως ο Μπρους Σπρίνγκστιν όλον αυτόν τον καιρό ξεκουραζόταν, κάνετε σίγουρα λάθος, καθώς ο θρυλικός μουσικός πρόκειται να αποκαλύψει επτά «χαμένα» άλμπουμ τον Ιούνιο – μια συλλογή από 83 τραγούδια, 74 από τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα.

Το «Tracks II: The Lost Albums» καλύπτει την περίοδο από το 1983 έως το 2018 και συγκεντρώνει «πλήρεις δίσκους, μερικοί από τους οποίους έφτασαν μέχρι το σημείο να αναμειχθούν και να μην κυκλοφορήσουν», ανέφερε ο Σπρίνγκστιν σε ανακοίνωσή του.

«Tracks II: The Lost Albums»

Το νέο project του θησαυροφυλακίου συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. «Έχω παίξει αυτή τη μουσική στον εαυτό μου και συχνά σε στενούς φίλους εδώ και χρόνια», είπε. «Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε επιτέλους. Ελπίζω να σας αρέσουν».

Οι θαυμαστές θα μπορούν να ακούσουν τον 75χρονο ροκ σταρ να μεταπηδά από το «Nebraska» προς τον ήχο του «Born in the USA» σε έναν δίσκο με τίτλο «LA Garage Sessions 83». Το «Streets of Philadelphia Sessions», εν τω μεταξύ, επεκτείνει τον ήχο του τραγουδιού που έφτιαξε ο Σπρίνγκστιν για την ταινία «Philadelphia» του Τζόναθαν Ντέμι το 1993, καταπιάνεται με drum loops και synthesisers και την επιρροή του hip-hop. Φοβούμενος την αποσύνδεση με το κοινό του, ο επόμενος δίσκος του ήταν αντιθέτως το «The Ghost of Tom Joad» το 1995.

Σε ένα τρέιλερ για την κυκλοφορία, κατήγγειλε τη δημοφιλή άποψη ότι είχε μια «χαμένη περίοδο» στη δεκαετία του ’90. «Στην πραγματικότητα δούλευα όλο αυτό το διάστημα», είπε. Το «Rain in the River», από το άλμπουμ «Perfect World», κυκλοφορεί τώρα.

Η φυσική έκδοση περιλαμβάνει ένα βιβλίο 100 σελίδων με σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες και σημειώσεις για κάθε δίσκο. Θα κυκλοφορήσει επίσης μια επιλογή 20 τραγουδιών από όλα τα επτά άλμπουμ. Η αρχική συλλογή Tracks κυκλοφόρησε το 1998, αντλώντας από B-sides, outtakes και demos.

Το «Tracks II: The Lost Albums» θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουνίου.

*Πηγή: The Guardian